ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεσημέρι Τετάρτης το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Μεντβέντεφ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεσημέρι Τετάρτης το ματς του Τσιτσιπά κόντρα στον Μεντβέντεφ

Την ώρα της αναμέτρησής του κόντρα στον Ντανιίλ Μεντβέντεφ για τον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ντόχα έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Έχοντας αποκτήσει ρυθμό σε μονό και διπλό, ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι έτοιμος για μία μεγάλη αναμέτρηση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά της Ντόχα. Ο Έλληνας τενίστας θ' αντιμετωπίσει τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ για μία θέση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Για την αναμέτρηση αυτή, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την ώρα έναρξής της. Όπως αναμενόταν, οι δύο τενίστες θ' αγωνιστούν στο κεντρικό court του θεσμού, στον δεύτερο χροικά αγώνα. Για την ακρίβεια, το πρώτο σερβίς είναι προγραμματισμένο όχι πριν τις 14:00 ώρα Ελλάδας.

Θα προηγηθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μάρτον Φούτσοβιτς και Κάρεν Κατσάνοφ, ενώ θ' ακολουθήσει η αναμέτρηση των Αλεξέι Ποπίριν και Γιανίκ Σίνερ.

Σημειώνεται πως η αυτή θα είναι η 15η συνάντηση του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Ντανιίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος τενίστας υπερτερεί στο Head to Head, μετρώντας 10 νίκες έναντι τέσσερις του Νο.33 στον κόσμο.

gazzetta.gr

 

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ποταμίτης για την «κατάσταση που δεν αλλάζει» στον ΑΠΟΕΛ και μήνυμα προς τους φίλους Ομονοιάτες!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Βαριά «καμπάνα» σε Αλμέιδα

Πρωτοσέλιδο

|

Category image

Β' Κατηγορία: Το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Κάλεσμα ΑΠΟΕΛ - Φωτίου για Ομόνοια: «Να αποδειχθεί για ακόμα μια φορά, η δύναμη της κερκίδας»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ολυμπιακός: Αυτά τα χρήματα κερδίζουν οι ερυθρόλευκοι με την πρόκριση στους 16 του Champions League

Ελλάδα

|

Category image

Ανδρέου: «Οι Ομονοιάτες είναι οι καλύτεροι οπαδοί στην Κύπρο!»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Οι πρώτες ενέργειες Φωτίου - Συνάντηση με Γκαρσία και παίκτες

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Παναγιώτης Ανδρέου: Γυρνώντας τον χρόνο πίσω...

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Λουτσέσκου: «Θα χρειαστεί να δώσουμε το 150% για να νικήσουμε τη Θέλτα»

Ελλάδα

|

Category image

Ορισμοί διαιτητών σε «Τάσος Μάρκου» και «Αμμόχωστος»

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Η Νιούκαστλ ταξιδεύει στο Αζερμπαϊτζάν, με έναν 39χρονο τερματοφύλακα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λοϊζιδης για Πετρίδη: «Οι τοποθετήσεις σου σε αποφάσεις της ΚΟΠ, υπήρξαν ουσιαστικές»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Sun»: Στην πόρτα της εξόδου ο Μπενίτεθ - Αυτός είναι το φαβορί για τη θέση του

Ελλάδα

|

Category image

«Θέλω τίτλο με τους Μπακς, αλλά χωρίς προοπτική, ίσως χρειαστεί να αλλάξω κατεύθυνση»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Η απόλυτη επιβράβευση για Παναγιώτη Ανδρέου - Η Ομόνοια τον «έδεσε» μέχρι το 2029!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη