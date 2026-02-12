Θρίαμβος της Σάκκαρη στο Qatar Open απέναντι στο Νο2 και έκλεισε θέση στα ημιτελικά

Θρίαμβος της Μαρίας Σάκκαρη (Νο52 στον κόσμο) στο 1000άρι Qatar Open, η οποία νίκησε με ανατροπή 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) τη Νατάλια Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά.

Μάλιστα αυτή η μεγάλη νίκη της ήταν η πρώτη επί της πρωταθλήτριας από την Πολωνία από το 2021, έχοντας χάσει τέσσερα παιχνίδια στη σειρά χωρίς να πάρει σετ.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε 2-1, αλλά στη συνέχεια η Σβιάτεκ κυριάρχησε, πήρε πέντε διαδοχικά γκέιμ και κέρδισε το σετ με 6-2. Η Ελληνίδα τενίστρια όμως ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, έκανε το πρώτο της break στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα 3-0 και 4-1 στο δεύτερο σετ. Η Πολωνή αντέδρασε με σερί 3-0, ισοφάρισε 4-4 και είχε δύο break points για να περάσει μπροστά, όμως η Σάκκαρη έδειξε χαρακτήρα και, όχι απλά κράτησε το σερβίς της, αλλά προηγήθηκε στο επόμενο γκέιμ 0-40 και, στη δεύτερη ευκαιρία της, «έκλεισε» το σετ με 6-4.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε νωρίς break στο τρίτο και αποφασιστικό σετ και προηγήθηκε 3-1, με τη Σβιάτεκ να «απαντά» άμεσα, αλλά τη Σάκκαρη να «σπάει» εκ νέου το σερβίς της αντιπάλου της και να σώζει δύο break points για να φτάσει στο 5-2. Η Πολωνή μείωσε, έφτασε σε break point και αρχικά φάνηκε να κερδίζει τον κρίσιμο πόντο, αλλά το challenge της Σάκκαρη ήταν επιτυχημένο. Τελικά, στην τρίτη ευκαιρία της η Σβιάτεκ πήρε το γκέιμ και πήγε στο σερβίς για να μείνει στο παιχνίδι. Η Ελληνίδα έφτασε σε ματς-μπολ (30-40), η επικεφαλής του ταμπλό αντέδρασε με άσο και τελικά κέρδισε το γκέιμ και ισοφάρισε 5-5.

Στο σερβίς η ελληνίδα πρωταθλήτρια μπόρεσε να κάψει την αντίσταση που προέβαλε η Σβιάτεκ, να πάρει το game, το σετ και το παιχνίδι

Στα ημτελικά θα αντιμετωπίσει Μούχοβα ή Καλίνσκαγια.