Θρίαμβος της Σάκκαρη στο Qatar Open απέναντι στο Νο2 και έκλεισε θέση στα ημιτελικά

Στη 5η συνάντηση με τη Σβιάτεκ ήρθε και η... χαρά για την Ελληνίδα τενίστρια.

Θρίαμβος της Μαρίας Σάκκαρη (Νο52 στον κόσμο) στο 1000άρι Qatar Open, η οποία νίκησε με ανατροπή 2-1 (2-6, 6-4, 7-5) τη Νατάλια Σβιάτεκ (Νο2 στον κόσμο) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά.

Μάλιστα αυτή η μεγάλη νίκη της ήταν η πρώτη επί της πρωταθλήτριας από την Πολωνία από το 2021, έχοντας χάσει τέσσερα παιχνίδια στη σειρά χωρίς να πάρει σετ.

Στο πρώτο σετ η Σάκκαρη προηγήθηκε 2-1, αλλά στη συνέχεια η Σβιάτεκ κυριάρχησε, πήρε πέντε διαδοχικά γκέιμ και κέρδισε το σετ με 6-2. Η Ελληνίδα τενίστρια όμως ανέβασε κατακόρυφα την απόδοσή της, έκανε το πρώτο της break στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα 3-0 και 4-1 στο δεύτερο σετ. Η Πολωνή αντέδρασε με σερί 3-0, ισοφάρισε 4-4 και είχε δύο break points για να περάσει μπροστά, όμως η Σάκκαρη έδειξε χαρακτήρα και, όχι απλά κράτησε το σερβίς της, αλλά προηγήθηκε στο επόμενο γκέιμ 0-40 και, στη δεύτερη ευκαιρία της, «έκλεισε» το σετ με 6-4.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έκανε νωρίς break στο τρίτο και αποφασιστικό σετ και προηγήθηκε 3-1, με τη Σβιάτεκ να «απαντά» άμεσα, αλλά τη Σάκκαρη να «σπάει» εκ νέου το σερβίς της αντιπάλου της και να σώζει δύο break points για να φτάσει στο 5-2. Η Πολωνή μείωσε, έφτασε σε break point και αρχικά φάνηκε να κερδίζει τον κρίσιμο πόντο, αλλά το challenge της Σάκκαρη ήταν επιτυχημένο. Τελικά, στην τρίτη ευκαιρία της η Σβιάτεκ πήρε το γκέιμ και πήγε στο σερβίς για να μείνει στο παιχνίδι. Η Ελληνίδα έφτασε σε ματς-μπολ (30-40), η επικεφαλής του ταμπλό αντέδρασε με άσο και τελικά κέρδισε το γκέιμ και ισοφάρισε 5-5.

Στο σερβίς η ελληνίδα πρωταθλήτρια μπόρεσε να κάψει την αντίσταση που προέβαλε η Σβιάτεκ, να πάρει το game, το σετ και το παιχνίδι

Στα ημτελικά θα αντιμετωπίσει Μούχοβα ή Καλίνσκαγια.

