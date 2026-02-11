ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Εκτός Ντόχα ο Τζόκοβιτς

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα αγωνιστεί στο τουρνουά της Ντόχα (ATP 500) που ξεκινάει την προσεχή Δευτέρα (16/2).

Δεν είναι και έκπληξη, βέβαια, καθώς ο θρυλικός Σέρβος έκανε υπερπροσπάθεια στο Australian Open, ενώ αυτές τις μέρες ήταν στο Μιλάνο για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, «αποφεύγοντας» να κάνει προπόνηση.

Ακόμα και έτσι, πάντως, το τουρνουά έχει εννιά παίκτες από το Top 20 και, το κυριότερο, μεταξύ αυτών είναι οι Κάρλος Αλκαράθ και Γιάνικ Σίνερ.

 

