Σπουδαία πρόκριση για Σάκκαρη στα προημιτελικά του Qatar Open!

H Mαρία Σάκκαρη πανηγύρισε σπουδαία νίκη και πολύ σημαντική πρόκριση στα προημιτελικά του Qatar Open στην Ντόχα.

Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετώπισε την Γκρατσέβα και επιβλήθηκε 2-0 σετ (7-6 (3), 6-0) για να παραστεί στον πρώτο της προημιτελικό σε 1.000άρι, από τον Μάρτιο του 2024!

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Μαρία Σάκκαρη έχει καταφέρει στη φετινή διοργάνωση, στο πρώτο 1.000άρι του 2026, να καταγράψει πορεία δίχως καν να έχει χάσει σετ στις αναμετρήσεις της!

Η επόμενη αντίπαλος θα προκύψει από την αναμέτρηση της Πολωνής, Σφιόντεκ, με την Αυστραλή, Κασάτκινα.

Πηγή: sport-fm.gr