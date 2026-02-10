ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μεσημέρι Τετάρτης ξεκινάει στο Ρότερνταμ ο Τσιτσιπάς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μεσημέρι Τετάρτης ξεκινάει στο Ρότερνταμ ο Τσιτσιπάς

Μετά την «προπόνηση» του Davis Cup, ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει στο tour και ο πρώτος του σταθμός είναι το indoor τουρνουά του Ρότερνταμ (ATP 500).

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.32) θα κάνει αύριο (11/2) περίπου στις 14.00 (Cosmote Sport 6) πρεμιέρα στη διοργάνωση και αντίπαλος είναι ο Αρτούρ Ριιντερκνές, Νο.28 στον κόσμο. Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που οι δύο παίκτες θα τεθούν αντιμέτωποι.

Όποιος πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16», θα βρει εκεί έναν «γηπεδούχο», τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ.

SDNA.GR 

Κατηγορίες

Τενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σοκάρει «θρυλος» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Ο λόγος που είναι σε αναπηρικό καροτσάκι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Τρέχει» με 73% για τίτλο η Ομόνοια!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Υποψήφιος να αναλάβει την εθνική Πορτογαλίας ο Μουρίνιο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η ιστορία του κυπριακού Κρίκετ στην αίθουσα Allwyn «Ευ Αγωνίζεσθαι»

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Προπονήθηκε ο Ναν και… μαρσάρει για Φενέρμπαχτσε

EUROLEAGUE

|

Category image

Κυρίαρχη Σάκκαρη πήρε την πρόκριση για τις "16"

Τένις

|

Category image

Ήττα της Εθνικής Παίδων Κ-15 από την Αγγλία

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Τελειώνει ο Συλαϊδόπουλος από τη Ρίο Άβε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νίκησε στο ντέρμπι και συνεχίζει αήττητη η Αναγέννηση Δερύνειας

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Μεσημέρι Τετάρτης ξεκινάει στο Ρότερνταμ ο Τσιτσιπάς

Τένις

|

Category image

Επέστρεψε στον Βόλο για τρίτη φορά ο Μπράτσος!

Ελλάδα

|

Category image

Έχει το μέταλλο να μείνει στο... κυνήγι

ΑΕΚ

|

Category image

Τότεναμ: Οι φίλαθλοι μαζεύουν υπογραφές για την επιστροφή του Ποτσετίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Παναθηναϊκός: Μέσα Ρενάτο και Τουμπά για ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Θα επιβιώσει ο Ράτζκοφ;

ΑΡΗΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη