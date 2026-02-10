Μεσημέρι Τετάρτης ξεκινάει στο Ρότερνταμ ο Τσιτσιπάς

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας (Νο.32) θα κάνει αύριο (11/2) περίπου στις 14.00 (Cosmote Sport 6) πρεμιέρα στη διοργάνωση και αντίπαλος είναι ο Αρτούρ Ριιντερκνές, Νο.28 στον κόσμο. Θα είναι, μάλιστα, η πρώτη φορά που οι δύο παίκτες θα τεθούν αντιμέτωποι.

Όποιος πάρει το εισιτήριο για τη φάση των «16», θα βρει εκεί έναν «γηπεδούχο», τον Ολλανδό Μπότικ βαν ντε Ζάντσχουλπ.

SDNA.GR