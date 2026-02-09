Το μεσημέρι της Τρίτης το παιχνίδι της Σάκκαρη με την Παολίνι στην Ντόχα

Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε το ταξίδι της στο Qatar TotalEnergies Open 2026 η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να επικρατεί με χαρακτηριστική άνεση 2-0 σετ της Ζεϊνέπ Σονμέζ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του τουρνουά.

Εκεί, η 30χρονη πρωταθλήτρια, Νο. 52 του κόσμου, έχει δύσκολο έργο, αφού θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα, Τζασμίν Παολίνι (Νο.6), σε μια σπουδαία αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στις 16 αθλήτριες του WTA 1000 της Ντόχα.

Ο αγώνας θα λάβει χώρα το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) στις 12:30.