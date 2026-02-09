ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το μεσημέρι της Τρίτης το παιχνίδι της Σάκκαρη με την Παολίνι στην Ντόχα

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το μεσημέρι της Τρίτης το παιχνίδι της Σάκκαρη με την Παολίνι στην Ντόχα

Το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) η Μαρία Σάκκαρη θα αντιμετωπίσει την Τζασμίν Παολίνι στη φάση των «32» του Qatar TotalEnergies Open 2026.

Με τον πλέον εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε το ταξίδι της στο Qatar TotalEnergies Open 2026 η Μαρία Σάκκαρη, με την Ελληνίδα τενίστρια να επικρατεί με χαρακτηριστική άνεση 2-0 σετ της Ζεϊνέπ Σονμέζ, παίρνοντας το εισιτήριο για τον επόμενο γύρο του τουρνουά.

Εκεί, η 30χρονη πρωταθλήτρια, Νο. 52 του κόσμου, έχει δύσκολο έργο, αφού θα αντιμετωπίσει την Ιταλίδα, Τζασμίν Παολίνι (Νο.6), σε μια σπουδαία αναμέτρηση που θα κρίνει την πρόκριση στις 16 αθλήτριες του WTA 1000 της Ντόχα.

Ο αγώνας θα λάβει χώρα το μεσημέρι της Τρίτης (10/02) στις 12:30.

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Αφιερωμένη αγωνιστική για την εκστρατεία διαφώτισης από το ίδρυμα Μικροί Ήρωες

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Κάρικ για τον viral φίλο της Γιουνάιτεντ: «Μου το έχουν πει τα παιδιά μου, αλλά δεν θα μπει στην ομιλία της ομάδας»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Περιζήτητος ο Κουλιεράκης: Ενδιαφέρον από Λίβερπουλ και Τότεναμ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πένθος για τον Εργκίν Αταμάν - Πέθανε η μητέρα του

EUROLEAGUE

|

Category image

Χάνει το All-Star Game λόγω προβλήματος στο γόνατο ο Κάρι!

NBA

|

Category image

Ματθαίου: «Υπάρχει θέμα με την συγκέντρωση, πρέπει να αντιδράσουμε άμεσα»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Στο επίκεντρο ο Μεϊτέ και οι επιστροφές: Τα πλάνα του ΠΑΟΚ για Παναθηναϊκό

Ελλάδα

|

Category image

Νοκ άουτ για 2-3 βδομάδες ο Γιόβετιτς!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Κύπελλο Coca - Cola Μικρών Κατηγοριών

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ευρωλίγκα: Την Τρίτη (10/02) ξεκινά η προπώληση των εισιτηρίων του Final Four 2026

EUROLEAGUE

|

Category image

Χαμός στο Χόρνετς-Πίστονς: Έπεσαν «μπουκέτα» και τέσσερις αποβολές!

NBA

|

Category image

Η… συνταγή του Ερνάν Λοσάδα

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Τρελό φινάλε στο ντέρμπι: Η Σπόρτινγκ ισοφάρισε στο 100' και, μαζί με την Μπενφίκα, μένει ζωντανή για τον τίτλο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ηλιόπουλος: «Όταν ξεκίνησα πέρυσι κάποιοι γέλαγαν αλλά η σπίθα μπήκε» - Τι είπε για το «σύστημα» και τις «τρικλοποδιές»

Ελλάδα

|

Category image

Οι μεταδόσεις σήμερα (10/2)

TV

|

Category image

Διαβαστε ακομη