Θριαμβευτική Κύπρος! Απόλυτο 5-0 και πρόκριση στο Group II του Davis Cup

Με απόλυτη κυριαρχία, αγωνιστική ωριμότητα και χωρίς να απωλέσει ούτε ένα σετ, η Εθνική Ομάδα Αντισφαίρισης της Κύπρου πανηγύρισε τη θριαμβευτική πρόκριση στο Group II του Παγκοσμίου Κυπέλλου Davis Cup, επικρατώντας της Βόρειας Μακεδονίας με το εμφατικό 5-0 στις νίκες. Η κυπριακή ομάδα, υπό την καθοδήγηση του κάπτεν Δημήτρη Ηροδότου, παρουσίασε εξαιρετική συνοχή, υψηλή ποιότητα παιχνιδιού και απόλυτο έλεγχο καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης στο Εθνικό Κέντρο Τένις στην Έγκωμη, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα δυναμικής παρουσίας και αγωνιστικής ετοιμότητας στο διεθνές στερέωμα του τένις.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά το γεγονός ότι στη σειρά αγωνίστηκαν και οι πέντε αντισφαιριστές της αποστολής, στοιχείο που αναδεικνύει τόσο το βάθος όσο και τη συνέχεια της Εθνικής ομάδας. Τα νέα ταλέντα έδωσαν έντονα το στίγμα τους, με τον νεαρό Φώτο Φωτιάδη να πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις, αλλά και τον «ρούκι» Κωνσταντίνο Μεγάλεμο να ανταποκρίνεται με εντυπωσιακό τρόπο στις απαιτήσεις της διοργάνωσης. Σταθερές αξίες παραμένουν ο Μέλιος Ευσταθίου, Νο1 της ομάδας και σημείο αναφοράς στους μονούς αγώνες, ο Λευτέρης Νέος, που μαζί με τον Ευσταθίου συνθέτουν ένα ποιοτικό και αξιόπιστο δίδυμο στο Διπλό – έναν αγώνα που πολλές φορές κρίνει ολόκληρη τη σειρά – καθώς και ο έμπειρος Νίκολας Κάμπελ, ο οποίος όποτε κληθεί να προσφέρει αποδεικνύει έμπρακτα ότι μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλό επίπεδο των αγώνων.

Με την πρόκριση αυτή, η Κύπρος θα αγωνιστεί το προσεχές φθινόπωρο στο Group II, όπου σε μονή αναμέτρηση, η οποία θα προκύψει ύστερα από κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο, θα επιδιώξει να εξασφαλίσει ακόμη μία πρόκριση, αυτή τη φορά στα play-off ανόδου στο Group I.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πέντε αγώνων έχουν ως εξής :

Game 1 – Μονό

Μέλιος Ευσταθίου (CYP) – Αμάρ Χουσεΐνοβιτς (MKD) 2-0 (6-2, 6-0)

Game 2 – Μονό

Φώτος Φωτιάδης (CYP) – Στέφαν Μίκοφ (MKD) 2-0 (6-3, 6-0)

Game 3 – Διπλό

Μέλιος Ευσταθίου / Λευτέρης Νέος (CYP) –

Αμάρ Χουσεΐνοβιτς / Στέφαν Μίκοφ (MKD)

2-0 (6-2, 7-5)

Game 4 – Μονό

Νίκολας Κάμπελ (CYP) – Κρίστιγιαν Γιάνεφ (MKD)

2-0 (6-2, 7-5)

Game 5 – Μονό

Κωνσταντίνος Μεγάλεμος (CYP) – Μάρκο Αλεξόφσκι (MKD)

2-0 (7-6 [10-8], 6-1)

Δημήτρης Λεοντής : Συγχαρητήρια σε όλους – Αποδείξαμε ότι η περσινή επιτυχία δεν ήταν συγκυριακή

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αντισφαιρίσεως Κύπρου, κ. Δημήτρης Λεοντής, ανέφερε:

«Νιώθουμε περηφάνια για όλη την ομάδα. Θερμά συγχαρητήρια στους αντισφαιριστές μας για την εξαιρετική τους παρουσία, καθώς και στους Ομοσπονδιακούς μας προπονητές Εθνικών U18 και Ανδρών/Γυναικών, τον κάπτεν της ομάδας κ. Δημήτρη Ηροδότου και τον κ. Γιάννο Χατζηγεωργίου.

Η φετινή επιτυχία αποτελεί ξεκάθαρη συνέχεια της περσινής και αποδεικνύει ότι η Κύπρος έχει εδραιωθεί πλέον σε αυτό το επίπεδο του παγκοσμίου τένις – δεν πρόκειται για μια ευκαιριακή επιτυχία. Προσδοκούμε σε μια καλή κλήρωση που θα μας δώσει τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε ακόμη μία πρόκριση.

Η διοργάνωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, και ευχαριστώ όσους εργάστηκαν για την οργάνωση της συνάντησης.

Θέλω, τέλος, να εκφράσω τις θερμές μας ευχαριστίες προς ολόκληρη τη χορηγική οικογένεια της Ομοσπονδίας Αντισφαίρισης Κύπρου, καθώς και προς τον θεσμικό μας χορηγό, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, για τη διαχρονική και πολύτιμη στήριξη τους.»

Παρουσίες στους αγώνες της δεύτερης ημέρας

Τους αγώνες της δεύτερης ημέρας παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ κ. Ευθύμιος Πολυδώρου, ο Αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Τένις της Γεωργίας κ. Αλεξάντερ Μετρεβέλι, καθώς και ο Τεχνικός Σύμβουλος της Αρμενικής Ομοσπονδίας κ. Βάχε Αβετισιάν.

Παρέστησαν επίσης εκπρόσωποι της χορηγικής οικογένειας της ΟΑΚ, οι κ.κ. Αλέξης Φωτιάδης (ΑΓΡΟΣ), Όθωνας Κυριακίδης (MAVROS), Ροδούλα Ηροδότου (Joma), Νίκος Χριστοφίδης (Potens), καθώς και ο Επίτιμος Πρόεδρος ΟΑΚ κ. Φίλιος Χριστοδούλου, ο πρώην Πρόεδρος ΟΑΚ κ. Νώντας Μεταξάς, και εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΑΚ ο Γραμματέας Παντελής Νέος, η Βοηθός Γραμματέας Ευαγγελία Παναγίδη, και τα μέλη Λευτέρης Τρίαρος Κάλια Κυριακίδου, Αιμίλιος Παντελίδης, Χρίστης Λοττίδης, Γιαννάκης Χρυσοχός και Ανδρέας Χατζηπαναγής.

Ευχαριστίες

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου ευχαριστεί τον πλατινένιο χορηγό Adtech,

καθώς και τους χορηγούς Potens, Allwyn, Wilson, Αγρός, Πετρολίνα, Χαραλαμπίδης–Κρίστης, Joma, καθώς και τον χορηγό επικοινωνίας 24sports / Sport FM, για τη διαχρονική και ουσιαστική στήριξή τους προς την Εθνική Ομάδα.