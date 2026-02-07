ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Davis Cup: Καταιγιστική Κύπρος – Μία νίκη μακριά από την πρόκριση

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Davis Cup: Καταιγιστική Κύπρος – Μία νίκη μακριά από την πρόκριση

Μενέλαος Ευσταθίου και Φώτος Φωτιάδης με πειστικές εμφανίσεις έδωσαν προβάδισμα με 2-0 απέναντι στην Βόρεια Μακεδονία

Με απόλυτα πειστικό τρόπο άνοιξε τις υποχρεώσεις της η Εθνική Ομάδα Αντισφαίρισης της Κύπρου απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου  Davis Cup (Group II / Play Off), ολοκληρώνοντας την πρώτη ημέρα των αγώνων με δύο νίκες στα Μονά και αποκτώντας ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση.

 

Η Κύπρος προηγείται με 2-0 στις νίκες και χρειάζεται μία ακόμη νίκη στους αυριανούς αγώνες για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι αγώνες διεξάγονται στο Εθνικό Κέντρο Τένις στην Έγκωμη.

 

Ευσταθίου: Έλεγχος και καθαρή επικράτηση

Στον πρώτο αγώνα της ημέρας, ο Μέλιος Ευσταθίου επικράτησε του Αμάρ Χουσεΐνοβιτς με 2-0 σετ (6-2, 6-0) σε 1 ώρα και 2 λεπτά, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα.

Παρότι ο Βορειομακεδόνας αντισφαιριστής προηγήθηκε με 2-1 στο πρώτο σετ, ο Ευσταθίου αντέδρασε άμεσα, ανεβάζοντας τον ρυθμό του και παίρνοντας τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Κύπριος αντισφαιριστής κέρδισε 11 συνεχόμενα γκέιμ, κλείνοντας τον αγώνα χωρίς περαιτέρω δυσκολίες.

 

Φωτιάδης: Ανώτερος σε όλα τα επίπεδα

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα του Φώτου Φωτιάδη στον δεύτερο αγώνα της ημέρας, όπου επιβλήθηκε του Στέφαν Μίκοφ, Νο 1 της Βόρειας Μακεδονίας, με 2-0 σετ (6-3, 6-0) σε 1 ώρα και 14 λεπτά.

Ο Κύπριος αντισφαιριστής παρουσίασε σταθερό και ποιοτικό παιχνίδι, περιορίζοντας τα λάθη του και επιβάλλοντας τον ρυθμό του από τα μέσα του πρώτου σετ. Καθώς ο αγώνας εξελισσόταν, η διαφορά ανάμεσα στους δύο αθλητές έγινε εμφανής, με τον Φωτιάδη να φτάνει σε μία καθαρή και απόλυτα δίκαιη νίκη.

 

Το πρόγραμμα της Κυριακής – Στόχος η πρόκριση

Οι αγώνες συνεχίζονται την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με έναρξη στις 11:00 π.μ., στο Εθνικό Κέντρο Τένις, όπου το πρόγραμμα ανοίγει με τον αγώνα του Διπλού.

Αναλυτικά:

11:00 π.μ.

Μενέλαος Ευσταθίου / Ελευθέριος Νέος vs Αμάρ Χουσεΐνοβιτς / Στέφαν Μίκοφ

Ακολουθούν: Μενέλαος Ευσταθίου vs Στέφαν Μίκοφ

Φώτος Φωτιάδης vs Αμάρ Χουσεΐνοβιτς

 

Η ομάδα που θα συμπληρώσει πρώτη τρεις νίκες θα εξασφαλίσει την πρόκριση. Εφόσον η Κύπρος κερδίσει είτε τον τρίτο είτε τον τέταρτο αγώνα δεν θα πραγματοποιηθεί πέμπτη αναμέτρηση.

 

Κάλεσμα στον φίλαθλο κόσμο

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου καλεί το φίλαθλο κοινό να δώσει το παρών στο Εθνικό Κέντρο Τένις και να στηρίξει την Εθνική Ομάδα στους αυριανούς καθοριστικούς αγώνες.

 

Ευχαριστίες

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου ευχαριστεί τον πλατινένιο χορηγό Adtech, καθώς και τους χορηγούς Potens, Allwyn, Wilson, Αγρός, Πετρολίνα, Χαραλαμπίδης-Κρίστης, Joma, καθώς και τον χορηγό επικοινωνίας 24sports / Spor FM, για τη στήριξη τους.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οι ανακοινώσεις ΚΟΠ και Σύνδεσμου Προπονητών για το περιστατικό βίας

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Με το... ραβδί για να ξορκίσει κατάρα

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Kαταγγελία από τον Άρη για άγριο ξυλοδαρμό από πατέρα αντίπαλης ομάδας, σε αγώνα των Κ12!

ΑΡΗΣ

|

Category image

BINTEO: Επευφημίες για τον Γιάννη μετά την trade deadline

NBA

|

Category image

Tο CIES συμπεριέλαβε τους Καρέτσα και Μουζακίτη στους κορυφαίους μέσους Κ20

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με φόρα πάει στον... μονόδρομο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

SuperLeague: Σημαντικά παιχνίδια για όγδοη θέση και παραμονή

Ελλάδα

|

Category image

Παίζει με Εθνικό... σκέφτεται ΑΠΟΕΛ!

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Από το Παρίσι ξεκινάει η αγωνιστική χρονιά για τον Τζουντόκα Πέτρο Χριστοδουλίδη

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Υποψηφιότητα Πίτερ Ολαγίνκα... των 3,5 εκατομμυρίων για τον ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Η FIFA ήρε την απαγόρευση μεταγραφών στην Μποταφόγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρόβλημα με Ροντρίγκο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Άρης ψάχνει ηγέτη, ο Κάστανος έχει δουλειά

ΑΡΗΣ

|

Category image

Κυπριακό ποδόσφαιρο: Τελικά, ο στάβλος του Αυγεία δεν καθάρισε

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χιμένεθ: «Θέλουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες μέχρι το τέλος - Μυαλό, καρδιά και ένταση με τον ΠΑΟΚ»

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη