Davis Cup: Καταιγιστική Κύπρος – Μία νίκη μακριά από την πρόκριση

Με απόλυτα πειστικό τρόπο άνοιξε τις υποχρεώσεις της η Εθνική Ομάδα Αντισφαίρισης της Κύπρου απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία στο πλαίσιο των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Davis Cup (Group II / Play Off), ολοκληρώνοντας την πρώτη ημέρα των αγώνων με δύο νίκες στα Μονά και αποκτώντας ξεκάθαρο προβάδισμα για την πρόκριση.

Η Κύπρος προηγείται με 2-0 στις νίκες και χρειάζεται μία ακόμη νίκη στους αυριανούς αγώνες για να εξασφαλίσει την παρουσία της στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Οι αγώνες διεξάγονται στο Εθνικό Κέντρο Τένις στην Έγκωμη.

Ευσταθίου: Έλεγχος και καθαρή επικράτηση

Στον πρώτο αγώνα της ημέρας, ο Μέλιος Ευσταθίου επικράτησε του Αμάρ Χουσεΐνοβιτς με 2-0 σετ (6-2, 6-0) σε 1 ώρα και 2 λεπτά, επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική του ανωτερότητα.

Παρότι ο Βορειομακεδόνας αντισφαιριστής προηγήθηκε με 2-1 στο πρώτο σετ, ο Ευσταθίου αντέδρασε άμεσα, ανεβάζοντας τον ρυθμό του και παίρνοντας τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Κύπριος αντισφαιριστής κέρδισε 11 συνεχόμενα γκέιμ, κλείνοντας τον αγώνα χωρίς περαιτέρω δυσκολίες.

Φωτιάδης: Ανώτερος σε όλα τα επίπεδα

Ακόμη πιο εντυπωσιακή ήταν η εικόνα του Φώτου Φωτιάδη στον δεύτερο αγώνα της ημέρας, όπου επιβλήθηκε του Στέφαν Μίκοφ, Νο 1 της Βόρειας Μακεδονίας, με 2-0 σετ (6-3, 6-0) σε 1 ώρα και 14 λεπτά.

Ο Κύπριος αντισφαιριστής παρουσίασε σταθερό και ποιοτικό παιχνίδι, περιορίζοντας τα λάθη του και επιβάλλοντας τον ρυθμό του από τα μέσα του πρώτου σετ. Καθώς ο αγώνας εξελισσόταν, η διαφορά ανάμεσα στους δύο αθλητές έγινε εμφανής, με τον Φωτιάδη να φτάνει σε μία καθαρή και απόλυτα δίκαιη νίκη.

Το πρόγραμμα της Κυριακής – Στόχος η πρόκριση

Οι αγώνες συνεχίζονται την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, με έναρξη στις 11:00 π.μ., στο Εθνικό Κέντρο Τένις, όπου το πρόγραμμα ανοίγει με τον αγώνα του Διπλού.

Αναλυτικά:

11:00 π.μ.

Μενέλαος Ευσταθίου / Ελευθέριος Νέος vs Αμάρ Χουσεΐνοβιτς / Στέφαν Μίκοφ

Ακολουθούν: Μενέλαος Ευσταθίου vs Στέφαν Μίκοφ

Φώτος Φωτιάδης vs Αμάρ Χουσεΐνοβιτς

Η ομάδα που θα συμπληρώσει πρώτη τρεις νίκες θα εξασφαλίσει την πρόκριση. Εφόσον η Κύπρος κερδίσει είτε τον τρίτο είτε τον τέταρτο αγώνα δεν θα πραγματοποιηθεί πέμπτη αναμέτρηση.

Κάλεσμα στον φίλαθλο κόσμο

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου καλεί το φίλαθλο κοινό να δώσει το παρών στο Εθνικό Κέντρο Τένις και να στηρίξει την Εθνική Ομάδα στους αυριανούς καθοριστικούς αγώνες.

Ευχαριστίες

Η Ομοσπονδία Αντισφαιρίσεως Κύπρου ευχαριστεί τον πλατινένιο χορηγό Adtech, καθώς και τους χορηγούς Potens, Allwyn, Wilson, Αγρός, Πετρολίνα, Χαραλαμπίδης-Κρίστης, Joma, καθώς και τον χορηγό επικοινωνίας 24sports / Spor FM, για τη στήριξη τους.