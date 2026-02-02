Ο Αλκαράθ που ξεπέρασε τον Ναδάλ και βρέθηκε στην εννεαμελή παρέα των... «7»
Ιστορία έγραψε ο Κάρλος Αλκαράθ νικώντας (2-6, 6-2, 6-3, 7-5) χθες (1/2) τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον τελικό του Australian Open, στην Μελβούρνη.
Με αυτόν τον τίτλο ο 22χρονος Ισπανός πρωταθλητής έφτασε τους επτά τίτλους Grand Slam, ισοφαρίζοντας-όπως αναφέρει το The Athletic- αντίστοιχο ρεκόρ στη λίστα όλων των εποχών που κατέχουν ακόμα οκτώ παίκτες, μεταξύ τους ο Τζον ΜακΕνρό και ο Ματς Βίλαντερ.
Το τοπ-22 (λόγω ισοβαθμιών):
1. Νόβακ Τζόκοβιτς (Σερβία) 24
2. Ραφαέλ Ναδάλ (Ισπανία) 22
3. Ρότζερ Φέντερερ (Ελβετία) 20
4. Πιτ Σάμπρας (ΗΠΑ) 14
5. Ρόι Έμερσον (Αυστραλία) 12
6. Ροντ Λέιβερ (Αυστραλία) 11
-. Μπιορν Μποργκ (Σουηδία) 11
8. Μπιλ Τίντεν (ΗΠΑ) 10
9. Αντρέ Αγκάσι (ΗΠΑ) 8
-. Ιβαν Λεντλ (Τσεχοσλοβακία) 8
-. Τζίμι Κόνορς (ΗΠΑ) 8
- Κεν Ροουζγουολ (Αυστραλία) 8
-. Φρεντ Πέρι (Μ. Βρετανία) 8
14. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7
- Τζον ΜακΕνρό (ΗΠΑ) 7
-. Ματς Βίλαντερ (Σουηδία) 7
-. Ρότσαρντ Σιρς (ΗΠΑ) 7
-. Γουίλιαμ Λάρνετ (ΗΠΑ) 7
-. Ρενέ Λακόστ (Γαλλία) 7
-. Γουίλιαμ Ρινσόου (Μ. Βρετανία) 7
-. Αρνί Κοσέ (Γαλλία) 7
-. Τζόν Νιούκομπ (Αυστραλία) 7
Ο Κάρλος Αλκαράθ έγινε επίσης γίνεται ο νεότερος άνδρας που ολοκληρώνει Grand Slam καριέρας, σε ηλικία 22 ετών, 8 μηνών και 28 ημερών, ξεπερνώντας το ρεκόρ του Ραφαέλ Ναδάλ των 24 ετών, 3 μηνών και 10 ημερών.