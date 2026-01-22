Εύκολα στον 3ο γύρο του Australian Open ο Σίνερ

Με μία επίδειξη δύναμης απέναντι στον Αυστραλό Τζέιμς Ντάκγουερθ, συνέχισε ο Γιανίκ Σίνερ την προσπάθεια υπερπάσπισης του τίτλου του στο Australian Open. Το Νο 88 της παγκόσμιας κατάταξης δεν κατάφερε να προβάλλει αντίσταση στον Ιταλό τενίστα, ο οποίος χρειάστηκε κάτι λιγότερο από δύο ώρες για να επικρατήσει με 6-1, 6-4, 6-2 και να πάρει την πρόκριση για τον 3ο γύρο του γκραν σλαμ της Μελβούρνης.

Ο δις κάτοχος του τίτλου έφτασε τις 17 συνεχόμενες νίκες στο ATP Tour, ένα σερί που ξεκίνησε στις αρχές Οκτωβρίου, μετά την αποχώρησή του από τον 3ο γύρο του Masters της Σανγκάης, και περιλαμβάνει την κατάκτηση του τροπαίου στα ATP Finals.

Επόμενος αντίπαλος για τον Σίνερ θα είναι ο Αμερικανός Ελιοτ Σπιτζίρι (Νο 85 στον κόσμο), ο οποίος νίκησε τον Κινέζο Γιμπίνγκ Γου μετά από έναν «μαραθώνιο» πέντε σετ (6-2, 6-4, 6-7, 4-6, 6-3).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ