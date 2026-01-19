Επίδειξη ισχύος και άνετη πρόκριση για Τζόκοβιτς

Εντυπωσιακή εκκίνηση έκανε στο Αυστραλιανό Open ο Νόβακ Τζόκοβιτς. Ο 38χρονος Σέρβος επικράτησε με συνοπτικές διαδικασίες του Πέδρο Μαρτίνεθ (Ισπανία, Νο 71) με 6-3, 6-2, 6-2 και προκρίθηκε στον δεύτερο γύρο του Grand Slam της Μελβούρνης.

Εκεί ο μεγάλος «Νόλε», που έφτασε τις 100 νίκες στο Αυστραλιανό Open και είναι στο νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό qualifier Φραντσέσκο Μαεστρέλι (No 141).

O εγκατεστημένος πλέον στην Ελλάδα Τζόκοβιτς έχει κατακτήσει 24 τίτλους σε Grand Slam, επίδοση ρεκόρ, ενώ δέκα εξ αυτών ήταν στο Αυστραλιανό Open, με πιο πρόσφατη νίκη του το 2023.