AΠΟΕΛ: Το σωματείο στηρίζει την υφιστάμενη διοίκηση ή προκρίνει άλλη;

Απάντηση στο ερώτημα εάν για την επόμενη ημέρα στον ΑΠΟΕΛ το σωματείο των γαλαζοκιτρίνων προκρίνει, τη συνέχεια υπό την υφιστάμενη διοίκηση ή την αλλαγή, έδωσε ο Κυριάκος Ζιβανάρης.

«Τον τρόπο με τον οποίο θα έρθει η λύση. Εάν θα είναι μέσω της υφιστάμενης εταιρείας, εάν θα είναι με μία νέα εταιρεία ή εάν θα επιστρέψει το ποδοσφαιρικό τμήμα στο σωματείο. Κάθε ένας από αυτούς τους τρόπους έχει τα δικά του αρνητικά και θετικά, το σωματείο ούτε προκρίνει, ούτε απορρίπτει κάποιον από τους πιο πάνω τρόπους. Ο τρόπος με τον οποίο θα πορευθούμε θα βρεθεί σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους» ανάφερε ο πρόεδρος του σωματείου ΑΠΟΕΛ, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση.

Ο ίδιος πάντως μίλησε με καλά λόγια για τον πρόεδρο της εταιρείας, Χάρη Φωτίου, λέγοντας: «Με τον Χάρη Φωτίου υπάρχει συνεργασία και εμπιστοσύνη. Τα επόμενα χρόνια θα είναι δύσκολα, αλλά το ΑΠΟΕΛ είναι για τα δύσκολα».