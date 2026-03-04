ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Βόμβα» Ισπανών για Κλοπ: «Σε επαφές με την Ατλέτικο Μαδρίτης για να αντικαταστήσει τον Σιμεόνε»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Βόμβα» Ισπανών για Κλοπ: «Σε επαφές με την Ατλέτικο Μαδρίτης για να αντικαταστήσει τον Σιμεόνε»

Ο Γιούργκεν Κλοπ ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή στους πάγκους και οι Ισπανοί τον προορίζουν για τη θέση του Ντιέγο Σιμεόνε στην Ατλέτικο.

Την ώρα που η Ισπανία... βουίζει για πιθανή αποχώρηση του Ντιέγο Σιμεόνε από την Ατλέτικο Μαδρίτης με προορισμό την Ίντερ, το όνομα του πιθανού αντικαταστάτη του βάζει «φωτιά» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Λίγες ώρες μετά την μεγάλη πρόκριση της Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό του Copa del Rey, παρά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, δημοσιεύματα από τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου αποκαλύπτουν ήδη ποιος είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει τους «Ροχιμπλάνκος» μετά την αποχώρηση του «Τσόλο».

Και το όνομα αυτού; Ο τεράστιος Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος μετά από δυο χρόνια ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή σε πάγκο ομάδας!

Ο Γιούργκεν Κλοπ διορίστηκε παγκόσμιος επικεφαλής ποδοσφαίρου στη Red Bull την 1η Ιανουαρίου 2025, με μεγάλη φανφάρα. Ωστόσο, αυτός οι μήνες του... μέλιτος μπορεί να μην διαρκέσεουν για πολύ ακόμα. Πριν από λίγες ημέρες, η αυστριακή εφημερίδα «Salzburger Nachrichten» αποκάλυψε εντάσεις μεταξύ στελεχών της εταιρείας ενεργειακών ποτών και του πρώην προπονητή της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Λίβερπουλ.

Από την πλευρά του, ο Κλοπ φέρεται να μην είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τον νέο του ρόλο. Ως αποτέλεσμα, οι συζητήσεις για αποχώρηση αυτό το καλοκαίρι εντείνονται. Όσο περισσότερος χρόνος περνάει, τόσο περισσότερο ο Γερμανός θα ήθελε να επιστρέψει στην προπονητική, είκοσι μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ. 

Τι αναφέρουν οι Ισπανοί

Σύμφωνα με το ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο «El Chiringuito», ο Κλοπ βρίσκεται ήδη σε επαφές με την Ατλέτικο Μαδρίτης για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Οι «Ροχιμπλάνκος» φέρονται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής εποχής, καθώς υπάρχει σκέψη να ολοκληρωθεί η πολυετής συνεργασία με τον Ντιέγκο Σιμεόνε στο τέλος της σεζόν. Το πρότζεκτ φέρεται να προωθείται από τη διοίκηση και ειδικότερα από τον Μαρκ Ρόουαν, επικεφαλής της Apollo, του βασικού επενδυτή της Ατλέτικο, ο οποίος θέλει να ανεβάσει την ομάδα στο επόμενο επίπεδο.

 

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Κλοπ βλέπει θετικά το πρότζεκτ της Ατλέτικο. Ο ίδιος φέρεται να θεωρεί πως το προφίλ του συλλόγου ταιριάζει με τη φιλοσοφία του, καθώς σε όλη την καριέρα του προτιμούσε ομάδες με έντονη ταυτότητα και ισχυρή κουλτούρα. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γερμανία επέλεξε τη Μπορούσια Ντόρτμουντ αντί της Μπάγερν, ενώ στην Αγγλία επέλεξε τη Λίβερπουλ αντί άλλων μεγάλων συλλόγων. Οι πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν πως οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ότι δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις.

Athletiko.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή στον Μαγκουάιρ για τα όσα έγιναν στη Μύκονο το 2020

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα λεφτά που χρειάζεται ο ΑΠΟΕΛ μέχρι τις 31 Μαΐου, σύμφωνα με τον Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

AΠΟΕΛ: Το σωματείο στηρίζει την υφιστάμενη διοίκηση ή προκρίνει άλλη;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Βόμβα» Ισπανών για Κλοπ: «Σε επαφές με την Ατλέτικο Μαδρίτης για να αντικαταστήσει τον Σιμεόνε»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η «μοναδική ρεαλιστική λύση» του Πετρίδη, «δανεισμός» από τον Ζιβανάρη

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ορμήδεια και ΑΕΚ Κελλιών πήραν προβάδισμα για τον τελικό

ΚΥΠΕΛΛΟ

|

Category image

Ζιβανάρης: Το πλάνο για την επόμενη ημέρα του ΑΠΟΕΛ

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Κασεμίρο προτείνει τον Γκιμαράες, ο Σκόουλς θέλει τον Τονάλι, που τον θεωρεί ανώτερο του Ράις

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πρώτη ομαδική προπόνηση για τον Ματίας Λεσόρ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Πλήγμα για την Μπαρτσελόνα: Τέσσερις εβδομάδες εκτός ο Μπαλντέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Νεϊμάρ, η Βραζιλία τον θέλει στο Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Η ΑΕΚ είναι οικογένεια και θα παραμείνει πάνω από όλους μας» - Ανακοίνωση από σωματείο και εταιρεία

ΑΕΚ

|

Category image

Οριστικό πλάνο χωρίς πέντε για τον Μπεργκ - Αγώνας δρόμου για άλλους δύο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Σοβαρές καταγγελίες από τον φουτσαλικό ΑΠΟΕΛ και κάνει λόγο για «δολοφονική επίθεση»

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Ροντρίγκο έπαιζε… χρόνια με πρόβλημα στον χιαστό

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη