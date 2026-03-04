«Βόμβα» Ισπανών για Κλοπ: «Σε επαφές με την Ατλέτικο Μαδρίτης για να αντικαταστήσει τον Σιμεόνε»

Την ώρα που η Ισπανία... βουίζει για πιθανή αποχώρηση του Ντιέγο Σιμεόνε από την Ατλέτικο Μαδρίτης με προορισμό την Ίντερ, το όνομα του πιθανού αντικαταστάτη του βάζει «φωτιά» στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Λίγες ώρες μετά την μεγάλη πρόκριση της Ατλέτικο Μαδρίτης στον τελικό του Copa del Rey, παρά την ήττα από την Μπαρτσελόνα, δημοσιεύματα από τη χώρα της Ιβηρικής Χερσονήσου αποκαλύπτουν ήδη ποιος είναι ο επικρατέστερος για να αναλάβει τους «Ροχιμπλάνκος» μετά την αποχώρηση του «Τσόλο».

Και το όνομα αυτού; Ο τεράστιος Γιούργκεν Κλοπ, ο οποίος μετά από δυο χρόνια ετοιμάζεται για τη μεγάλη επιστροφή σε πάγκο ομάδας!

Ο Γιούργκεν Κλοπ διορίστηκε παγκόσμιος επικεφαλής ποδοσφαίρου στη Red Bull την 1η Ιανουαρίου 2025, με μεγάλη φανφάρα. Ωστόσο, αυτός οι μήνες του... μέλιτος μπορεί να μην διαρκέσεουν για πολύ ακόμα. Πριν από λίγες ημέρες, η αυστριακή εφημερίδα «Salzburger Nachrichten» αποκάλυψε εντάσεις μεταξύ στελεχών της εταιρείας ενεργειακών ποτών και του πρώην προπονητή της Μπορούσια Ντόρτμουντ και της Λίβερπουλ.

Από την πλευρά του, ο Κλοπ φέρεται να μην είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος με τον νέο του ρόλο. Ως αποτέλεσμα, οι συζητήσεις για αποχώρηση αυτό το καλοκαίρι εντείνονται. Όσο περισσότερος χρόνος περνάει, τόσο περισσότερο ο Γερμανός θα ήθελε να επιστρέψει στην προπονητική, είκοσι μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ.

Τι αναφέρουν οι Ισπανοί

Σύμφωνα με το ισπανικό τηλεοπτικό δίκτυο «El Chiringuito», ο Κλοπ βρίσκεται ήδη σε επαφές με την Ατλέτικο Μαδρίτης για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Οι «Ροχιμπλάνκος» φέρονται να εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο αλλαγής εποχής, καθώς υπάρχει σκέψη να ολοκληρωθεί η πολυετής συνεργασία με τον Ντιέγκο Σιμεόνε στο τέλος της σεζόν. Το πρότζεκτ φέρεται να προωθείται από τη διοίκηση και ειδικότερα από τον Μαρκ Ρόουαν, επικεφαλής της Apollo, του βασικού επενδυτή της Ατλέτικο, ο οποίος θέλει να ανεβάσει την ομάδα στο επόμενο επίπεδο.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Κλοπ βλέπει θετικά το πρότζεκτ της Ατλέτικο. Ο ίδιος φέρεται να θεωρεί πως το προφίλ του συλλόγου ταιριάζει με τη φιλοσοφία του, καθώς σε όλη την καριέρα του προτιμούσε ομάδες με έντονη ταυτότητα και ισχυρή κουλτούρα. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γερμανία επέλεξε τη Μπορούσια Ντόρτμουντ αντί της Μπάγερν, ενώ στην Αγγλία επέλεξε τη Λίβερπουλ αντί άλλων μεγάλων συλλόγων. Οι πληροφορίες από την Ισπανία αναφέρουν πως οι επαφές βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και ότι δεν αποκλείεται σύντομα να υπάρξουν οριστικές εξελίξεις.

Athletiko.gr