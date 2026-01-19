Κόντρα στην 18χρονη Αντρέεβα η Σάκκαρη

Ιδανικά άρχισε η Μαρία Σάκκαρη την πορεία της στο Australian Open, καθώς στην πρεμιέρα της στο πρώτο Grand Slam της χρονιάς, επικράτησε άνετα της Γαλλίδας (Νο101 στον κόσμο), Λεολιά Ζανζάν.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια όλων των εποχών (Νο53 στην παγκόσμια κατάταξη), στο δεύτερο γύρο του τουρνουά στη Μελβούρνη θα αντιμετωπίσει την Μίρα Αντρέεβα, που απέκλεισε στον 1ο γύρο την Ντόνα Βέκιτς.

H 18χρονη Ρωσίδα, Νο7 στον κόσμο, πήρε τη νίκη με (2-1) 4-6, 6-3, 6-0 και τώρα θα διεκδικήσει κόντρα στην Σάκκαρη την πρόκριση στον τρίτο γύρο του Australian Open.