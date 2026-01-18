ΒΙΝΤΕΟ - Σάκκαρη: «Το έχετε δει από τον Φέντερερ, τον Αλκαράθ και τώρα από μένα»!

Η Μαρία Σάκκαρη ξεκίνησε με... το δεξί την πορεία της στο Australian Open, επικρατώντας με 2-0 σετ (6-4, 6-2) της Γαλλίδας Λεολιά Ζανζάν κι εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον δεύτερο γύρο του τουρνουά.

Στο πρώτο σετ η Ελληνίδα τενίστρια χρειάστηκε να διαχειριστεί την πίεση της αντιπάλου της, κατάφερε όμως να το «κλείσει» με 6-4. Στο δεύτερο σετ ανέβασε ακόμη περισσότερο την απόδοσή της και δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στη Ζανζάν, φτάνοντας άνετα στο 6-2.

Highlight του αγώνα ήταν ωστόσο ο εντυπωσιακός πόντος που σημείωσε στο δεύτερο σετ, όταν πέρασε τη μπάλα δίπλα από τον φιλέ έπειτα από σερβίς της αντιπάλου της, αποσπώντας και το χειροκρότημα του κοινού. Η ίδια, εμφανώς ενθουσιασμένη μετά το ματς, δήλωσε ότι πρόκειται για ένα χτύπημα που δεν είχε καταφέρει ποτέ ξανά στην καριέρα της, το συνέκρινε μάλιστα με αντίστοιχες ενέργειες των Φέντερερ και Αλκαράθ.

Αναλυτικά όσα είπε στις δηλώσεις της

«Δεν έχω καταφέρει ξανά τέτοιο χτύπημα στη ζωή μου. Είμαι 30 ετών και παίζω τένις εδώ και 25 χρόνια και δεν μπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι μπορώ να το πετύχω. Το έχετε δει από τον Ρότζερ (Φέντερερ) και τον Κάρλος (Αλκαράθ) και τώρα από μένα. Πιστεύω ότι βάζει υποψηφιότητα για τον πόντο του τουρνουά».

