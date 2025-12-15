ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Για δεύτερη σερί χρονιά κορυφαία τενίστρια η Σαμπαλένκα

Η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδείχθηκε η καλύτερη τενίστρια για τη χρονιά που πέρασε, βραβείο το οποίο κερδίζει για δεύτερη σερί χρονιά από την WTA...

Η εκπληκτική σεζόν για την Αρίνα Σαμπαλένκα... σφραγίστηκε με το βραβείο της καλύτερης τενίστριας του 2025 από την WTA. Στο πλαίσιο των WTA Week Award η ομοσπονδία του τένις γυναικών τίμησε την Λευκορωσίδα αθλήτρια με το εν λόγω τίτλο.

Αυτή ήταν η δεύτερη διαδοχική σεζόν, στην οποία η Αρίνα Σαμπαλένκα αναδεικνύεται ως κορυφαία τενίστρια της χρονιάς. Με αυτό το επίτευγμα έγινε η τρίτη τενίστρια τα τελευταία 15 χρόνια που κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο περισσότερες από μία φορές.

Η ίδια, στην ψηφοφορία για τη συγκεκριμένη κατηγορία συγκέντρωσε το 80% των ψήφων των ΜΜΕ, έπειτα από μία κυριαρχική χρονιά. Η Νο.1 τενίστρια στον κόσμο έφτασε σε εννέα τελικούς, κατέκτησε τέσσερις τίτλους εκ των οποίων το US Open και σημείωσε 63 νίκες.

Αναφορικά με τα υπόλοιπα βραβεία που μοιράστηκαν τη Δευτέρα (15/12), η Αμάντα Ανισίμοβα έλαβε τον τίτλο της πιο βελτιωμένης τενίστριας στη σεζόν.

Το βραβείο για την «επιστροφή της χρονιάς» απονεμήθηκε στην Μπελίντα Μπένσιτς, η οποία μετά από δύο χρόνια έκανε comeback στην αγωνιστική δράση, έχοντας φέρει στον κόσμο την μικρή της κόρη.

Καλύτερη πρωτοεμφανιζόμενη ήταν η Βικτόρια Μποκό, ενώ το βραβείο για το «δίδυμο της χρονιάς» δόθηκε στις Κατερίνα Σινιάκοβα και Τέιλορ Τάουνσεντ.

