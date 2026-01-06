Το Australian Open θα μοιράσει ποσό-ρεκόρ των 64 εκατ. ευρώ

Οι παίκτες που θα συμμετάσχουν στο Australian Open θα αγωνιστούν για ένα ρεκόρ χρηματικών επάθλων φέτος, με τους διοργανωτές να ανακοινώνουν αύξηση 16% στο συνολικό χρηματικό έπαθλο, φτάνοντας τα 64 εκατομμύρια ευρώ.

Οι νικητές των τίτλων στο απλό ανδρών και γυναικών στο πρώτο τουρνουά Grand Slam της χρονιάς θα πάρουν ο καθένας 2,38 εκατομμύρια ευρώ, αύξηση 19% πέρυσι.

Οι παίκτες που θα αποκλειστούν στον πρώτο γύρο θα λάβουν 85.000 ευρώ, ενώ όσοι αποκλειστούν στον πρώτο γύρο των προκριματικών θα λάβουν 40.500 23.000 ευρώ.

Ο διευθυντής του τουρνουά, Κρεγκ Τάιλι, δήλωσε ότι αυτό αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της Tennis Australia να υποστηρίζει όλους σε όλα τα επίπεδα, από ανερχόμενους παίκτες έως πρωταθλητές Grand Slam.

«Αυξάνοντας τα χρηματικά έπαθλα κατά 55% από το 2023 και βελτιώνοντας τα οφέλη των παικτών, διασφαλίζουμε ότι το επαγγελματικό τένις είναι βιώσιμο για όλους τους αγωνιζόμενους», πρόσθεσε και συνέχισε:

«Υποστηρίζοντας παίκτες σε όλα τα επίπεδα, χτίζουμε μεγαλύτερες δεξαμενές ταλέντων και πιο συναρπαστικές ιστορίες για τους οπαδούς».

Το τουρνουά θα ξεκινήσει στο Melbourne Park στις 18 Ιανουαρίου, με τους Γιανίκ Σίνερ και Μάντισον Κις να είναι εκείνοι που θα προσπαθήσουν να υπερασπιστούν τους τίτλους τους.

