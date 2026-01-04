ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η Βίνους Γουίλιαμς επιστρέφει στο Αυστραλιανό Όπεν στα 45 της χρόνια

Απωθημένο της το τρόπαιο στην Αυστραλία.

Η Αμερικανίδα Βίνους Γουίλιαμς δήλωσε ότι εξακολουθεί να έχει «τη φλόγα» μέσα της, παρά το γεγονός ότι στα 45 της θα γίνει η μεγαλύτερη σε ηλικία τενίστρια που θα συμμετάσχει στο Αυστραλιανό Όπεν (18 Ιανουαρίου – 1 Φεβρουαρίου). «Δεν θα ταξίδευα ποτέ σε όλο τον κόσμο χωρίς να νιώθω αυτή τη φλόγα που με κινητοποιεί», τόνισε η κάτοχος επτά τίτλων Grand Slam στο μονό, η οποία ξεκινά την προετοιμασία της για το τουρνουά του Όκλαντ στη Νέα Ζηλανδία.

Πέντε χρόνια μετά την τελευταία της συμμετοχή στο Αυστραλιανό Όπεν, η μεγαλύτερη από τις αδερφές Γουίλιαμς έλαβε πρόσκληση από τους διοργανωτές για τη διοργάνωση του 2026, όπου θα καταγράψει ιστορικό ρεκόρ ως η πιο ηλικιωμένη παίκτρια στο κυρίως ταμπλό.

Η Βίνους παραδέχτηκε ότι δεν γνώριζε για το ρεκόρ που πρόκειται να σπάσει, προσθέτοντας ότι πλέον η προσέγγισή της και η προετοιμασία της δεν είναι τόσο εντατικές όσο στην ακμή της καριέρας της. «Ένας από τους στόχους μου είναι να παραμένω χαρούμενη, ακόμη κι αν δεν είμαι τόσο άνετη, γιατί αυτό είναι που κάνουν οι πρωταθλητές», ανέφερε.

Η 45χρονη Αμερικανίδα πρόσθεσε με χιούμορ: «Το τένις καίει πολλές θερμίδες και βοηθάει να έχεις ωραία πόδια. Αν θέλω να παραμείνω σε φόρμα, πρέπει να συνεχίσω να παίζω». Η πέντε φορές πρωταθλήτρια Γουίμπλεντον και δύο φορές Αμερικανικού Όπεν έχει φτάσει δύο φορές στον τελικό του Αυστραλιανού Όπεν (2003, 2017) και κατέκτησε 14 τίτλους Grand Slam στο διπλό, εκ των οποίων τέσσερις με τη Σέρενα Γουίλιαμς στη Μελβούρνη.

Μετά από σχεδόν 18 μήνες απουσίας από το tour, επέστρεψε τον Ιούλιο στους αγώνες της Ουάσινγκτον και του Σινσινάτι, ενώ συμμετείχε και στο Αμερικανικό Όπεν τον Αύγουστο, όπου αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο. Δεν έχει αγωνιστεί ξανά από εκείνους τους τέσσερις αγώνες.

Μετά το Όκλαντ, η Βίνους θα συνεχίσει με το τουρνουά του Χόμπαρτ, πριν συμμετάσχει στο Αυστραλιανό Όπεν.

