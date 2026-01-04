ΒΙΝΤΕΟ: Ο Τσιτσιπάς πειράζει τη Σάκκαρη για την υψοφοβία της

Την Κυριακή 4/1 η Team Greece δεν είχε αγωνιστικές υποχρεώσεις για τον όμιλο της στο United Cup του Περθ και ήταν η σειρά της για μία να κάνει μία επίσκεψη σε κάποιος σημείο της πόλης, όπως έχουν κανονίσει οι διοργανωτές για κάθε εθνική ομάδα που αγωνίζεται την πόλη.

Μετά την επίσκεψη της ομάδας των ΗΠΑ στην εμβληματική παραλία Κότσλοου, της Ιταλίας στο νησί Ρότνεστ και της Ισπανίας σε παραλία για σερφ, ήρθε η ώρα της Ελλάδας που περπάτησε στο «Ozone Walk«, δηλαδή «σκαρφάλωσε» στο ψηλότερο σημείο του σταδίου Όπτους του Περθ.

Στην επίσκεψη ήταν σύσσωμη η ελληνική ομάδα, δηλαδή ο Στέφανος Τσιτσιπάς, η Μαρία Σάκκαρη, ο Στέφανος Σακελλαρίδης, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ και η Σαπφώ Σακελλαρίδη. Και οι πέντε ήταν δεμένοι με προστατευτικούς ιμάντες καθώς περπατούσαν στον εναέριο διάδρομο στην οροφή του σταδίου.

Ο Έλληνας τενίστας φαίνεται να μην έχει κανένα πρόβλημα και μάλιστα έφτασε στην άκρη, κοντά στο κενό, και φώναζε «Ελλάς». Οι κάμερες των διοργανωτών έπιασαν μάλιστα ένα πολύ «αστείο» στιγμιότυπο με την Μαρία Σάκκαρη ελαφρώς φοβισμένη λόγω της υψοβοφίας της και του Στέφανου Τσιτσιπά να την πειράζει.

Ο Τσιτσιπάς, καθισμένος στο κάγκελο, λέει στην Σάκκαρη ότι το χειρότερο που μπορεί να πάθει αν πέσει στο κενό είναι να πέσει πάνω στα λευκά πανιά που υπάρχουν στην οροφή του σταδίου, με την τενίστρια να απαντά: « Τι θα γίνει στην περίπτωση που πέσεις κάτω από το πανί;», ενώ αμέσως μετά παραδέχεται στην κάμερα ότι δεν είναι πολύ ενθουσιασμένη για την επίσκεψη λόγω της υψοφοβίας της.

Athletiko.gr