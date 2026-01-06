Με ΗΠΑ στα προημιτελικά η Ελλάδα!

Και αυτό διότι καλύτερη δεύτερη του Περθ αναδείχτηκε η Αργεντινή, την οποία είχαν αντιμετωπίσει οι Αμερικανοί στη φάση των ομίλων, οπότε οι Νοτιαμερικανοί θα παίξουν με την ομάδα των Μπέντσιτς-Βαβρίνκα.

Έτσι, λοιπόν, αλλάζουν... τα πάντα για την Ελλάδα. Καταρχάς, η αναμέτρηση με τις ΗΠΑ θα ξεκινήσει τα ξημερώματα της Πέμπτης (7/1) και όχι στις 11 το πρωί.

Και, το σημαντικότερο, οι μονομαχίες του μονού είναι Γκοφ-Σάκκαρη (04.00), Φριτζ-Τσιτσιπάς (περίπου στις 06.00), και στο μεικτό διπλό οι αρχικές συνθέσεις είναι Γκοφ/Χάρισον-Σάκκαρη/Τσιτσιπάς.

Τα πράγματα δείχνουν... κάπως χειρότερα για την Ελλάδα, καθώς μιλάμε για τους κατόχους του τίτλου που διαθέτουν δύο παίκτες του Top 10. Όλα, όμως, γίνονται!

Φριτζ και Γκοφ έχουν από μία ήττα φέτος στη διοργάνωση, ωστόσο το διπλό έχει δύο στα δύο και γι' αυτό η ομάδα τους καθάρισε την πρωτιά στο Group A.

