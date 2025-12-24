ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η δήλωση εμπιστοσύνης του Λοσάδα

Οι στόχοι δεν αλλάζουν στον Απόλλωνα, παρά το ασταθές 2025 που αφήνει πίσω του.

Στο Κολόσσι θέλουν να γυρίσουν σελίδα και να μπουν στο νέο έτος με περισσότερη σταθερότητα και ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα. Οι διακυμάνσεις στην απόδοση της περσινής χρονιάς αποτελούν το μεγάλο «στοίχημα» που άπαντες καλούνται να κερδίσουν. Με τον Αργεντινό Ερνάρ Λοσάδα πλέον στον πάγκο, οι στόχοι που τέθηκαν το καλοκαίρι παραμένουν οι ίδιοι! 

Διεκδίκηση του κυπέλλου και μια αξιόλογη πορεία στο πρωτάθλημα, ικανή να εξασφαλίσει ευρωπαϊκό εισιτήριο για τη νέα σεζόν. Η πρώτη εικόνα από τον 43χρονο τεχνικό δόθηκε στο παιχνίδι με την Ε.Ν. Ύψωνα. Μπορεί ο Απόλλωνας να μην εντυπωσίασε, ωστόσο έδειξε στοιχεία της φιλοσοφίας του Λοσάδα, κυρίως στο επιθετικό κομμάτι. Παιχνίδι από τα άκρα, ένταση και γρήγορη μετάβαση στην άμυνα, με όλους τους παίκτες να συμμετέχουν στο ανασταλτικό πλάνο.

Παρ' όλα αυτά αίσθηση προκάλεσε η δήλωσή του μετά το ματς ότι είναι ικανοποιημένος από το υπάρχον ρόστερ και θεωρεί πως μπορεί να υπηρετήσει πλήρως τη φιλοσοφία του. Μια τοποθέτηση που ανοίγει συζήτηση και ίσως προμηνύει περιορισμένες ή και μηδενικές κινήσεις τον Ιανουάριο.

Οι απαντήσεις, πάντως, θα δοθούν σύντομα καθώς η μεταγραφική περίοδος ξεκινάει την επόμενη βδομάδα.

