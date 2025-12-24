«Προτάθηκε σε Λίβερπουλ, Σίτι και Τσέλσι ο Βινίσιους»

Η σχέση μεταξύ Βινίσιους και Ρεάλ Μαδρίτης έχει φτάσει στα άκρα όπως φαίνεται το τελευταίο διάστημα και ένα νέο δημοσίευμα ανάβει νέες φωτιές.

Με βάση τα όσα μεταφέρουν από την Αγγλία, οι μάνατζερ που εκπροσωπούν τον Βινίσιους Τζούνιορ έχουν ενημερώσει τις Τσέλσι, Λίβερπουλ και Μάντσεστερ Σίτι για το ενδιαφέρον του παίκτη να μετακομίσει στην Premier League.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι διατεθειμένη να εγκρίνει την πώλησή του το 2026, εφόσον ο Βινίσιους συνεχίσει να απορρίπτει τη νεότερη πρόταση ανανέωσης συμβολαίου που του έχει καταθέσει η ομάδα.

SDNA