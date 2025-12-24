ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συνελήφθη ο πρόεδρός της Φενέρμπαχτσε!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συνελήφθη ο πρόεδρός της Φενέρμπαχτσε!

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Φενέρμπαχτσε, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη από τις Αρχές στην Τουρκία το βράδυ της Τετάρτης (24/12)!

Νέα είδηση βόμβα από το ποδόσφαιρο της Τουρκίας!

Μετά από το σκάνδαλο του παράνομου στοιχηματισμού, το οποίο έχει προκαλέσει τεράστιες αναταράξεις , με την Πειθαρχική Επιτροπή της Ομοσπονδίας να έχει ήδη επιβάλει βαριές ποινές σε ποδοσφαιριστές και διαιτητές, την Τετάρτη 24/12 έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ο πρόεδρος της Φενέρμπαχτσε!

Την είδηση έκανε γνωστή η ίδια η ομάδα μέσω ανακοίνωσής της, με τον Σαράν, ο οποίος εκλέχθηκε πρόεδρος τον περασμένο Σεπτέμβριο, να βρίσκεται κατηγορούμενος σε υπόθεση που έχει να κάνει με ναρκωτικά.

 

 

Η ανακοίνωση της Φενέρμπαχτσε:

«Ο πρόεδρός μας, Σαντετίν Σαράν, συνελήφθη σήμερα το βράδυ από την Επαρχιακή Διοίκηση Χωροφυλακής από το Προεδρικό Γραφείο της Φενέρμπαχτσε στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας. Η εν λόγω έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και η διαδικασία διεξάγεται στο πλαίσιο του κράτους δικαίου, υπό την εξουσία και την ευθύνη των αρμόδιων αρχών.Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη ότι ο πρόεδρός μας θα ξεπεράσει αυτή τη διαδικασία με κοινή λογική και σθένος, όπως ακριβώς έχει κάνει μέχρι στιγμής. Το έργο που επιτελείται σύμφωνα με τα συμφέροντα του συλλόγου μας θα συνεχιστεί αδιάκοπα. Ο πρόεδρός μας θα αφήσει πίσω του αυτές τις δύσκολες στιγμές και θα συνεχίσει να εργάζεται με αποφασιστικότητα για τον σύλλογό μας.Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Σεκίπ Μοστούρογλου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, οι δικηγόροι του συλλόγου μας και οι δικηγόροι του προέδρου μας, Σαντετίν Σαράν, συνοδεύουν τον πρόεδρό μας σε όλη αυτή τη διαδικασία. Με την παρούσα ενημερώνουμε το κοινό».

 

sportfm.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ενδιαφέρεται για Γιακουμάκη η Οβιέδο»

Ελλάδα

|

Category image

Σφύζει από ποιότητα αλλά... ψάχνει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η «κατάρα» που θέλει να σπάσει φέτος η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φάνηκε ξεκάθαρα η έλλειψη ποιότητας

ΑΕΛ

|

Category image

Η δήλωση εμπιστοσύνης του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συνελήφθη ο πρόεδρός της Φενέρμπαχτσε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατλέτικο Μαδρίτης: Προς πώληση ο Γκάλαχερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με «υπογραφή» Μαχρέζ η Αλγερία 3-0 το Σουδάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαν μεταγραφή ο Κακόριν

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έκρηξη» Γιαμάλ στο ντεμπούτο του στο Youtube

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τρόμαξε… αλλά με χιούμορ ο Κίκης – Εμφανίστηκε με όπλο!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ντιόγκο Κόστα πενταετίας στην Πόρτο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: «Ξεμπλοκάρει» του Λέουβενμπεργκ και αυξάνονται οι πιθανότητες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καρέτσας και Μουζακίτης στους κορυφαίους U20 στον κόσμο σύμφωνα με την CIES

Ελλάδα

|

Category image

Μια ξεχωριστή στιγμή με Στρούσκι στην προπόνηση του Άρη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη