Ανόρθωση: «Ξεμπλοκάρει» του Λέουβενμπεργκ και αυξάνονται οι πιθανότητες

Σε τροχιά συμφωνίας με τον Πίτερ Λέουβενμπεργκ βρίσκεται η Ανόρθωση, καθώς τις τελευταίες ώρες καταγράφεται ουσιαστική πρόοδος στις επαφές των δύο πλευρών.

Παρότι πριν από μερικές ημέρες υπήρχαν σημαντικά εμπόδια που δυσκόλευαν την ολοκλήρωση της μεταγραφής, τα δεδομένα φαίνεται να αλλάζουν, ανοίγοντας τον δρόμο για μετακόμιση του Ολλανδού τερματοφύλακα στη Λάρνακα.

Στην ομάδα της Αμμοχώστου υπάρχει αισιοδοξία ότι, εφόσον δεν προκύψουν νέα εμπόδια, η υπόθεση μπορεί να κλείσει θετικά και ο τερματοφύλακας του Απόλλωνα από το 2026 θα αγωνίζεται με τον φοίνικα στο στήθος!