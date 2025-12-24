ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ατλέτικο Μαδρίτης: Προς πώληση ο Γκάλαχερ

Η ισπανική ομάδα είναι διατεθειμένη να πουλήσει τον παίκτη, αφού και ο ίδιος θέλει να ψάξει για νέο κλαμπ στην καριέρα του.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει να χωρίσει τους δρόμους της με τον Γκάλαχερ έναντι 35 εκατομμυρίων λιρών, με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να εμφανίζεται ως πιθανός αγοραστής.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται η Daily Mail, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχει ακόμη ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την Ατλέτικο Μαδρίτης για τη μεταγραφή του Γκάλαχερ.

Ο ισπανικός σύλλογος φέρεται να επιθυμεί μόνιμη πώληση και όχι με την μορφή δανεισμού. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άρχισε να εξετάζει το ενδεχόμενο απόκτησης του Άγγλου μέσου, αλλά μόνο προς το τέλος της καλοκαιρινής μεταγραφικής περιόδου.

 

