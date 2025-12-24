Η «κατάρα» που θέλει να σπάσει φέτος η Άρσεναλ

Έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική εκκίνηση στη φετινή Premier League, η Άρσεναλ ευελπιστεί ότι φέτος θα είναι η χρονιά που θα κατακτήσει τον τίτλο, για πρώτη φορά, έπειτα από 22 χρόνια.

Τις τρεις τελευταίες σεζόν, έφτασε πολύ κοντά στο να το πετύχει, αλλά η Μάντσεστερ Σίτι (δύο φορές) και η Λίβερπουλ, τη σταμάτησαν.

Φέτος πήρε μια διαφορά της τάξεως των οκτώ βαθμών στο ξεκίνημα, ωστόσο μερικά ανεπιτυχή αποτελέσματα και το εξαιρετικό σερί των Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα, έχουν βάλει... φωτιά στη μάχη του τίτλου.

Αυτή είναι η πέμπτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο για την Άρσεναλ, η οποία δεν κατάκτησε το πρωτάθλημα, σε καμία από τις τέσσερις προηγούμενες!

Συγκεκριμένα, τις σεζόν 2002/03, 2007/08, 2022/23 και 2023/24, οι «κανονιέρηδες» έκαναν Χριστούγεννα στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά στο τέλος της σεζόν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις δύο πρώτες περιπτώσεις και η Μάντσεστερ Σίτι στις δύο τελευταίες, ήταν εκείνες που χαμογέλασαν.

