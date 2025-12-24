ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Η «κατάρα» που θέλει να σπάσει φέτος η Άρσεναλ

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η «κατάρα» που θέλει να σπάσει φέτος η Άρσεναλ

Η Άρσεναλ ψάχνει τον πρώτο της τίτλο στην Premier League, μετά από 22 χρόνια. Ποια «κατάρα» πρέπει να σπάσει όμως για να τα καταφέρει;

Έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική εκκίνηση στη φετινή Premier League, η Άρσεναλ ευελπιστεί ότι φέτος θα είναι η χρονιά που θα κατακτήσει τον τίτλο, για πρώτη φορά, έπειτα από 22 χρόνια.

Τις τρεις τελευταίες σεζόν, έφτασε πολύ κοντά στο να το πετύχει, αλλά η Μάντσεστερ Σίτι (δύο φορές) και η Λίβερπουλ, τη σταμάτησαν.

Φέτος πήρε μια διαφορά της τάξεως των οκτώ βαθμών στο ξεκίνημα, ωστόσο μερικά ανεπιτυχή αποτελέσματα και το εξαιρετικό σερί των Μάντσεστερ Σίτι και Άστον Βίλα, έχουν βάλει... φωτιά στη μάχη του τίτλου.

Αυτή είναι η πέμπτη φορά που θα συμβεί κάτι τέτοιο για την Άρσεναλ, η οποία δεν κατάκτησε το πρωτάθλημα, σε καμία από τις τέσσερις προηγούμενες!

Συγκεκριμένα, τις σεζόν 2002/03, 2007/08, 2022/23 και 2023/24, οι «κανονιέρηδες» έκαναν Χριστούγεννα στην κορυφή της βαθμολογίας, αλλά στο τέλος της σεζόν, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στις δύο πρώτες περιπτώσεις και η Μάντσεστερ Σίτι στις δύο τελευταίες, ήταν εκείνες που χαμογέλασαν.

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

«Ενδιαφέρεται για Γιακουμάκη η Οβιέδο»

Ελλάδα

|

Category image

Σφύζει από ποιότητα αλλά... ψάχνει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η «κατάρα» που θέλει να σπάσει φέτος η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φάνηκε ξεκάθαρα η έλλειψη ποιότητας

ΑΕΛ

|

Category image

Η δήλωση εμπιστοσύνης του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συνελήφθη ο πρόεδρός της Φενέρμπαχτσε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατλέτικο Μαδρίτης: Προς πώληση ο Γκάλαχερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με «υπογραφή» Μαχρέζ η Αλγερία 3-0 το Σουδάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαν μεταγραφή ο Κακόριν

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έκρηξη» Γιαμάλ στο ντεμπούτο του στο Youtube

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τρόμαξε… αλλά με χιούμορ ο Κίκης – Εμφανίστηκε με όπλο!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ντιόγκο Κόστα πενταετίας στην Πόρτο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: «Ξεμπλοκάρει» του Λέουβενμπεργκ και αυξάνονται οι πιθανότητες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καρέτσας και Μουζακίτης στους κορυφαίους U20 στον κόσμο σύμφωνα με την CIES

Ελλάδα

|

Category image

Μια ξεχωριστή στιγμή με Στρούσκι στην προπόνηση του Άρη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Διαβαστε ακομη