ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Έκρηξη» Γιαμάλ στο ντεμπούτο του στο Youtube

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

«Έκρηξη» Γιαμάλ στο ντεμπούτο του στο Youtube

Ο Λαμίν Γιαμάλ συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

Ο νεαρός σταρ της Μπαρτσελόνα έκανε ένα απολύτως εντυπωσιακό ντεμπούτο στο YouTube, ξεπερνώντας το ένα εκατομμύριο συνδρομητές σε λιγότερο από 48 ώρες... με μόνο ένα βίντεο. 

 

 Ο Γιαμάλ εκμεταλλεύτηκε τις διακοπές των Χριστουγέννων για να λανσάρει το νέο του κανάλι με ένα βίντεο λίγο πάνω από 10 λεπτά, όπου άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού του εν μέσω μετακόμισης.

Να σημειωθεί ότι ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, για παράδειγμα-όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Μundo deportivo -, άνοιξε το κανάλι του πριν από ένα χρόνο, έχει ανεβάσει 13 βίντεο και αυτή τη στιγμή έχει 913.000 συνδρομητές. 

 Ο Βινίσιους Τζούνιορ, μετά από περισσότερα από έξι χρόνια στην πλατφόρμα και 44 βίντεο, έχει φτάσει τα 2,4 εκατομμύρια. 

Ο Νεϊμάρ, με περισσότερα από 15 χρόνια στο YouTube και 450 βίντεο, έχει 4,5 εκατομμύρια συνδρομητές. 

 Ακόμα και ο Σέρχιο Αγουέρο, ένας από τους ποδοσφαιριστές που είναι πιο αφοσιωμένοι σε αυτή τη μορφή, ξεκίνησε το 2010, έχει δημοσιεύσει 478 βίντεο και έχει περίπου 4,35 εκατομμύρια ακόλουθους. 

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Καλά Χριστούγεννα!

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Ρευστό και σύντομα!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Φεύγει από την Αλ-Ιτιχάντ ο Φαμπίνιο!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

«Εκτελεστή» εδώ και τώρα...

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Ιδανικό φινάλε σε έναν μικρό... άθλο

ΑΕΚ

|

Category image

«Ενδιαφέρεται για Γιακουμάκη η Οβιέδο»

Ελλάδα

|

Category image

Σφύζει από ποιότητα αλλά... ψάχνει

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η «κατάρα» που θέλει να σπάσει φέτος η Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φάνηκε ξεκάθαρα η έλλειψη ποιότητας

ΑΕΛ

|

Category image

Η δήλωση εμπιστοσύνης του Λοσάδα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Συνελήφθη ο πρόεδρός της Φενέρμπαχτσε!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ατλέτικο Μαδρίτης: Προς πώληση ο Γκάλαχερ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με «υπογραφή» Μαχρέζ η Αλγερία 3-0 το Σουδάν

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Σαν μεταγραφή ο Κακόριν

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έκρηξη» Γιαμάλ στο ντεμπούτο του στο Youtube

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη