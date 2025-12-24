Ντιόγκο Κόστα πενταετίας στην Πόρτο

Στην Πόρτο μέχρι το 2030 θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Ντιόγκο Κόστα. Οι «δράκοι» ανακοίνωσαν την Τρίτη την ανανέωση της συνεργασίας τους με τον διεθνή Πορτογάλο τερματοφύλακα για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Μάλιστα, στον 26χρονο γκολκίπερ η Πόρτο έβαλε ρήτρα αποδέσμευσης 60 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να «φρενάρει» τους επίδοξους «μνηστήρες».

Ο Ντιόγκο Κόστα από το 2019 που βρίσκεται στο «Ντραγκό» έχει συμπληρώσει ακριβώς 150 συμμετοχές με τη φανέλα των «δράκων».

