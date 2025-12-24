Φάνηκε ξεκάθαρα η έλλειψη ποιότητας

Η ΑΕΛ έκλεισε το 2025 με ήττα, βρίσκεται στην 7η θέση, στο -3 από το πρώτο γκρουπ και ο Ούγκο Μαρτίνς περιμένει τις μεταγραφικές κινήσεις του Γενάρη προκειμένου να διεκδικήσει με περισσότερες αξιώσεις τους στόχους στο δεύτερο μισό της σεζόν. Είναι αλήθεια πως με τον Πορτογάλο τεχνικό στον πάγκο η ΑΕΛ έχει σουλουπωθεί. Ο Μαρτίνς κατάφερε να οδηγήσει την ομάδα σε κάποια καλά αποτελέσματα, ωστόσο είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει έλλειψη ποιότητας στο υφιστάμενο ρόστερ.

Αυτό φάνηκε με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, όταν η ΑΕΛ έμοιαζε να προσπαθεί αλλά να μην μπορεί να φτάσει σε ένα γκολ για να σώσει τον βαθμό. Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε πως με το ντέρμπι στο «Αλφαμέγα», ο Μαρτίνς συμπλήρωσε 11 παιχνίδια στην ΑΕΛ σε πρωτάθλημα και κύπελλο. Σε αυτά μέτρησε μία πρόκριση, πέντε νίκες, δύο ισοπαλίες και τρεις ήττες. Σε αυτά τα παιχνίδια κατάφερε να βγάλει την ομάδα από τη δύσκολη θέση στην οποία βρισκόταν, οδηγώντας την, εν μέρει, πολύ κοντά στον πρώτο της στόχο, δηλαδή να καταφέρει να μπει στο πρώτο γκρουπ.

Από εκεί και πέρα, ακόμα και να μπει στην εξάδα, όπως είναι τώρα τα δεδομένα, πολύ δύσκολα θα καταφέρει να διακριθεί. Είναι πασιφανές πως για να συμβεί αυτό θα πρέπει να έρθουν παίκτες που θα ανεβάσουν επίπεδο την ΑΕΛ. Παίκτες που να μπορούν να μπουν άμεσα στο γήπεδο για να βοηθήσουν. Άλλωστε τώρα, δεν υπάρχει πολύς χρόνος για προσαρμογή. Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με τον ερχομό του 2026 και η ΑΕΛ έχει μπόλικο δρόμο να καλύψει με συνεχόμενα παιχνίδια.