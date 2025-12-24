Μια ξεχωριστή στιγμή με Στρούσκι στην προπόνηση του Άρη

Στην προπόνηση του Άρη βρέθηκε ο Κάρολ Στρούσκι, με την ομάδα να δημοσιεύει σχετικό φωτογραφικό υλικό και ανάρτηση στα ΜΚΔ.

Ο Πολωνός μέσος, πρώην ποδοσφαιριστής των πρασίνων, επισκέφθηκε την ομάδα λίγο πριν από τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση του 2025.

Η παρουσία του προκάλεσε χαμόγελα και συγκίνηση, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που άφησε το αποτύπωμά του στον σύλλογο.

«Πριν από τον τελευταίο μας αγώνα, ο Κάρολ Στρούσκι επισκέφθηκε την ομάδα στην τελευταία προπόνηση του 2025 και παρέλαβε μια φανέλα για τις 100 συμμετοχές του με τον Άρη! Χαρήκαμε πολύ που σε είδαμε ξανά 🥹»