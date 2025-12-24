ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μια ξεχωριστή στιγμή με Στρούσκι στην προπόνηση του Άρη

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μια ξεχωριστή στιγμή με Στρούσκι στην προπόνηση του Άρη

Συγκίνηση στην προπόνηση του Άρη με την «επιστροφή» του Πολωνού

Στην προπόνηση του Άρη βρέθηκε ο Κάρολ Στρούσκι, με την ομάδα να δημοσιεύει σχετικό φωτογραφικό υλικό και ανάρτηση στα ΜΚΔ.

Ο Πολωνός μέσος, πρώην ποδοσφαιριστής των πρασίνων, επισκέφθηκε την ομάδα λίγο πριν από τον τελευταίο αγώνα της χρονιάς και έδωσε το παρών στην τελευταία προπόνηση του 2025.

Η παρουσία του προκάλεσε χαμόγελα και συγκίνηση, καθώς πρόκειται για έναν παίκτη που άφησε το αποτύπωμά του στον σύλλογο.

«Πριν από τον τελευταίο μας αγώνα, ο Κάρολ Στρούσκι επισκέφθηκε την ομάδα στην τελευταία προπόνηση του 2025 και παρέλαβε μια φανέλα για τις 100 συμμετοχές του με τον Άρη! Χαρήκαμε πολύ που σε είδαμε ξανά 🥹»

 

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΑΡΗΣ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Σαν μεταγραφή ο Κακόριν

ΑΡΗΣ

|

Category image

«Έκρηξη» Γιαμάλ στο ντεμπούτο του στο Youtube

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τρόμαξε… αλλά με χιούμορ ο Κίκης – Εμφανίστηκε με όπλο!

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

Ντιόγκο Κόστα πενταετίας στην Πόρτο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανόρθωση: «Ξεμπλοκάρει» του Λέουβενμπεργκ και αυξάνονται οι πιθανότητες

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καρέτσας και Μουζακίτης στους κορυφαίους U20 στον κόσμο σύμφωνα με την CIES

Ελλάδα

|

Category image

Μια ξεχωριστή στιγμή με Στρούσκι στην προπόνηση του Άρη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Προτάθηκε σε Λίβερπουλ, Σίτι και Τσέλσι ο Βινίσιους»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Λορέντσο Πιρόλα για όλους και για όλα

Ελλάδα

|

Category image

ΑΕΚ: Η φαουλάρα του Μαρίν είναι υποψήφια για καλύτερο γκολ της League Phase του Conference

Ελλάδα

|

Category image

Κινήσεις με φόντο και τη νέα σεζόν

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝIΟΥ

|

Category image

Μυθική ανατροπή στις καθυστερήσεις για την Μπουρκίνα Φάσο για μία ονειρική πρεμιέρα

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Φερέρο αποκάλυψε τον λόγο του «διαζυγίου» με τον Αλκαράθ

Τένις

|

Category image

Το μεγαλύτερο σερί σκοραρίσματος στην ιστορία της Μπαρτσελόνα

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Συνάντηση κορυφής στην Αγγλία - Τετ α τετ μάνατζερ Σαλάχ και Λίβερπουλ για το μέλλον της συνεργασίας τους

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη