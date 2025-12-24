Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με «υπογραφή» Μαχρέζ η Αλγερία 3-0 το Σουδάν

Το Σουδάν αγωνιζόταν από το 39ο λεπτό με παίκτη λιγότερο, αφού ο Σαλαχεντίν Αντίλ δέχθηκε δεύτερη κίτρινη κάρτα και έγινε ο δεύτερος παίκτης που τιμωρήθηκε με κόκκινη κάρτα στο τουρνουά που ξεκίνησε την Κυριακή.

Στον αγώνα, που παρακολούθησε ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ήταν εκεί για να υποστηρίξει τον γιο του Λούκα-βασικός στην εστία-, το σκορ άνοιξε ο Μαχρέζ σε λιγότερο από δύο λεπτά (1-0, 2ο λεπτό), πετυχαίνοντας το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά μέχρι στιγμής.

Ο σταρ της Αλγερίας, διπλασίασε το προβάδισμα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, μετά από σέντρα του επιθετικού της Βόλφσμπουργκ, Μοχάμεντ Αμούρα (2-0, 61ο λεπτό).

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 85ο λεπτό ο Ιμπραήμ Μάζα.

Η Αλγερία θα αντιμετωπίσει την Μπουρκίνα Φάσο στο Ραμπάτ την Κυριακή για την πρώτη θέση στον 5ο όμιλο.

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

Όμιλος A Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 Μαρόκο - Κομόρες 2-0 Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 Μάλι - Ζάμπια 1-1 Όμιλος B Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 Νότια Αφρική - Αγκόλα 2-1 Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε 2-1 Όμιλος Γ Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 Νιγηρία - Τανζανία 2-1 Τυνησία - Ουγκάντα 3-1 Όμιλος Δ Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025 ΛΔ Κονγκό - Μπενίν 1-0 Σενεγάλη - Μποτσουάνα 3-0 Όμιλος E Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 Μπουρκίνα Φάσο - Ισημ. Γουινέα 2-1 Αλγερία - Σουδάν 3-0 Όμιλος ΣΤ Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025 Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη 19:30 Καμερούν - Γκαμπόν 22:00



