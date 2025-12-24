ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Κύπελλο Εθνών Αφρικής: Με «υπογραφή» Μαχρέζ η Αλγερία 3-0 το Σουδάν

Η Αλγερία, με δύο γκολ του αρχηγού της Ριγιάντ Μαχρέζ, εξασφάλισε τη νίκη με 3-0, εναντίον του Σουδάν στο Ραμπάτ, στον εναρκτήριο αγώνα της, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής 2025.

Το Σουδάν αγωνιζόταν από το 39ο λεπτό με παίκτη λιγότερο, αφού ο Σαλαχεντίν Αντίλ δέχθηκε  δεύτερη κίτρινη κάρτα και έγινε ο δεύτερος παίκτης που τιμωρήθηκε με  κόκκινη κάρτα στο τουρνουά που ξεκίνησε την Κυριακή. 

 Στον αγώνα, που παρακολούθησε ο Ζινεντίν Ζιντάν, ο οποίος ήταν εκεί για να υποστηρίξει τον γιο του Λούκα-βασικός στην εστία-, το σκορ άνοιξε ο Μαχρέζ σε λιγότερο από δύο λεπτά (1-0, 2ο λεπτό), πετυχαίνοντας το πιο γρήγορο γκολ του τουρνουά μέχρι στιγμής.

 

 Ο σταρ της Αλγερίας, διπλασίασε το προβάδισμα στις αρχές του δευτέρου ημιχρόνου, μετά από σέντρα του επιθετικού της Βόλφσμπουργκ, Μοχάμεντ Αμούρα (2-0, 61ο λεπτό). 

Το τελικό σκορ διαμόρφωσε στο 85ο λεπτό ο Ιμπραήμ Μάζα.

Η Αλγερία θα αντιμετωπίσει την Μπουρκίνα Φάσο στο Ραμπάτ  την Κυριακή για την πρώτη θέση στον  5ο όμιλο. 

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής στους 6 ομίλους της διοργάνωσης:

 

Όμιλος A
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Μαρόκο - Κομόρες                2-0
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Μάλι - Ζάμπια                   1-1

Όμιλος B
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
Νότια Αφρική - Αγκόλα           2-1
Αίγυπτος - Ζιμπάμπουε           2-1

Όμιλος Γ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
Νιγηρία - Τανζανία              2-1
Τυνησία - Ουγκάντα              3-1

Όμιλος Δ
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025
ΛΔ Κονγκό - Μπενίν              1-0 
Σενεγάλη - Μποτσουάνα           3-0

Όμιλος E
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Μπουρκίνα Φάσο - Ισημ. Γουινέα 2-1
Αλγερία - Σουδάν               3-0

Όμιλος ΣΤ
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
Ακτή Ελεφαντοστού - Μοζαμβίκη  19:30
Καμερούν - Γκαμπόν             22:00

ΑΠΕ-ΜΠΕ

