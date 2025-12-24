ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Σαν μεταγραφή ο Κακόριν

Ο Άρης πήγε στις διακοπές με μουντό κλίμα αφού η ισοπαλία με την Ομόνοια Αραδίππου ήταν... εκτός προγράμματος.

Οφείλει όμως να κοιτάξει μπροστά και να επικεντρωθεί στο πώς θα πλησιάσει την κορυφή. Σε αυτή την προσπάθεια, με την επανέναρξη του πρωταθλήματος θα έχει ένα έξτρα όπλο. Τον Αλεξάντερ Κακόριν. Ο Ρώσος επιθετικός ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμό, έκανε αποκατάσταση στο εξωτερικό και στην Κυπρο και πλέον είναι έτοιμος. Και θα είναι σαν... μεταγραφή. Αν και ο Άρης σκόραρε 32 γκολ σε αυτά τα 15 παιχνίδια πρωταθλήματος, είναι αντιληπτό πως θα δώσει άλλη διάσταση στην επιθετική γραμμή των πρασίνων της Λεμεσού.

Στο μεταξύ, είναι δεδομένο πως θα γίνουν κινήσεις ενίσχυσης από τον Άρη στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Ακούστηκαν κάποια ονόματα, τα οποία όμως ούτε διαψεύδονται αλλά ούτε επιβεβαιώνονται από τους ιθύνοντες.

ΑΡΗΣ

