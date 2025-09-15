Davis Cup: Πάλεψε η Κύπρος αλλά λύγισε απέναντι στο καλύτερο Μονακό

Προσπάθησε για την ιστορική πρόκριση αλλά δεν τα κατάφερε η Εθνική ομάδα Davis Cup. Στη δεύτερη μέρα των αγώνων το Μονακό ήταν ανώτερο και έτσι με δύο νίκες η ομάδα του Πριγκιπάτου νίκησε τη σειρά με συνολικό σκορ 3-1 στο πλαίσιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου Davis Cup World Group II οι αγώνες του οποίου πραγματοποιήθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Τένις το Σαββατοκύριακο 13-14 Σεπτεμβρίου.

Το Διπλό ήταν η πρώτη αναμέτρηση της Κυριακής εκεί όπου τέθηκαν αντιμέτωποι ο Μέλιος Ευσταθίου και ο Λευτέρης Νέος απέναντι στους Χούγκο Νις και Ρομέν Αρνεοντό. Η εμπειρία και το υψηλό επίπεδο των Μονεγάσκων ήταν εμφανής στις τοποθετήσεις τους στο κορτ και έτσι παρά τις καλές στιγμές του κυπριακού διδύμου, οι αντίπαλοι μας έφτασαν στη νίκη με 2-0 (6-3, 6-2).

Οι ελπίδες για την Εθνική μας μεταφέρθηκαν στον τέταρτο αγώνα της αναμέτρησης όπου βρέθηκαν απέναντι οι καλύτεροι (κατά κατάταξη) αντισφαιριστές των δύο ομάδων. Ο Μέλιος Ευσταθίου πάλεψε τον αγώνα απέναντι στον Βαλεντίν Βασερότ και θα μπορούσε κάτι παραπάνω από το τελικό 2-0 (6-2, 6-3) υπέρ του Μονεγάσκου, αφού είχε τις ευκαιρίες του και στα δύο σετ να πάρει το πάνω χέρι. Δεν τα κατάφερε, και έτσι η σειρά έκλεισε στο 3-1 υπέρ του Μονακό χωρίς να απαιτηθεί η διεξαγωγή πέμπτου αγώνα.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα :

Davis Cup World Group II : Κύπρος-Μονακό 1-3

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου :

G1 : Στυλιανός Χριστοδούλου Vs Βαλεντίν Βασερότ 1-2 (6-4, 1-6, 1-6)

G2 : Μέλιος Ευσταθίου Vs Ρομέν Αρνεοντό 2-0 (7-5, 6-3)

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου

G3 : Μέλιος Ευσταθίου / Ελευθέριος Νέος Vs Χούγκο Νις / Ρομέν Αρνεοντό 0-2 (3-6, 2-6)

G4 : Μέλιος Ευσταθίου Vs Βαλεντίν Βασερότ 0-2 (2-6, 3-6)

Μετά το αποτέλεσμα αυτό, το 2026 θα βρει την Εθνική μας να δίνει και πάλι αγώνα στα πλέι-οφ ανόδου στο World Group II τον ερχόμενο Φεβρουάριο.