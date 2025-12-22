ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Χρυσό Παπούτσι»: Κέιν και Χάαλαντ... μοιράζονται την κορυφή, 26ος ο Παυλίδης, 34ος ο Ελ Κααμπί

Ενδιαφέρουσα η μάχη για τον αρχισκόρερ...

Ο Χάρι Κέιν (Μπάγερν) σκοράροντας  στην εκτός έδρας ευρεία νίκη (4-0) της Μπάγερν επί της Χαιντενχάιμ  και ο Έρλονγκ Χάαλαντ, με δύο γκολ στην επιτυχία της Μάντσεστερ Σίτι επί της Γουέστ Χαμ (3-0), βρίσκονται με 19 γκολ και 38 βαθμούς, στην κορυφή της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»», το ετήσιο βραβείο που απονέμεται στον πρώτο σκόρερ της «Γηραιάς Ηπείρου».

Τον βάθμο ολοκληρώνει ο Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης)-με το 59ο γκολ του σε 59 αγώνες το 2025-, σκόρερ της Ρεάλ Μαδρίτης στο ματς με την Σεβίλη (2-0), με 18 γκολ και 36 βαθμούς.

Ο Βαγγέλης Παυλίδης (Μπενφίκα), με 13 γκολ και 19,5 βαθμούς είναι στην 26η θέση, ενώ ο πρώτος σκόρερ της ελληνικής Super League, Αγιούμπ Ελ Κααμπί (Ολυμπιακός), με 12 γκολ και 18 βαθμούς είναι 34ος. 

Τα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα στην κατάταξη της UEFA έχουν συντελεστή 2, οι χώρες που κατατάσσονται από την 6η έως την 22η θέση συντελεστή 1,5 και οι υπόλοιπες έχουν συντελεστή 1, ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι τα σκανδιναβικά πρωταθλήματα βρίσκονται ήδη σε ιδιαίτερα προχωρημένη αγωνιστική φάση.

Οι πρώτοι 11 (λόγω ισοβαθμίας) της κατάταξης για το «Χρυσό Παπούτσι»:

 1. Χάρι Κέιν            Μπάγερν                38   (19 γκολ Χ 2)  

 2. Έρλινγκ Χάαλαντ      Μάντσεστερ Σίτι        38   (19 γκολ Χ 2) 

 3. Κιλιάν Μπαπέ         Ρεάλ Μαδρίτης          36   (18 γκολ Χ 2)

 4. Ντάρκο Λέμαγιτς      RFS Ρίγα               28   (28 γκολ Χ 1)

 5. Αγιάσε Ουεντά        Φέγενορντ              27   (18 γκολ Χ 1,5)

 6. Αουγκούστ Πρίσκε     Τζουργκάρντεν          27   (18 γκολ Χ 1,5)    

 7. Ντάνιελ Κάρλσμπακ    Σάρμποργκ 08           27   (18 γκολ Χ 1,5)

 8. Ιμπραχίμ Ντιαμπατέ   Γκάις                  27   (18 γκολ Χ 1,5)  

 9. Κλάεμιντ Όλσεν       Ρούναβικ               26   (26 γκολ Χ 1) 

10. Κάσπερ Χεγκ          Μπόντο/Γκλιμτ          25,5 (17 γκολ Χ 1,5)  

11. Ναχίρ Μπεσάρα        Χάμπαρμπι              25,5 (17 γκολ Χ 1,5)

