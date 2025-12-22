Ανακοίνωσε βοηθό προπονητή και γυμναστή ο Απόλλωνας

Δύο νέα μέλη του τεχνικού επιτελείου του ανακοίνωσε ο Απόλλωνας.

Συγκεκριμένα ο Πολωνός Πρζέμισλαφ Λαγκόζνι θα είναι βοηθός του προπονητή Ερνάν Λοσάδα ενώ ο Αργεντινός Γκονζάλο Μαρτίν Γκαδόρ θα είναι ο νέος γυμναστής των γαλάζιων.

Η ανακοίνωση του Απόλλωνα:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ένταξη των Przemyslaw Lagozny και Gonzalo Martin Gador στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας μας.

Ο Przemyslaw Lagozny αναλαμβάνει καθήκοντα βοηθού προπονητή και ο Gonzalo Martin Gador θα είναι ο νέος γυμναστής της ομάδας μας.

Tους καλωσορίζουμε στην οικογένεια του Απόλλωνα και τους ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα νέα τους καθήκοντα.