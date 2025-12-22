Η ενδεκάδα της ΑΕΚ στο «Alphamega» με πέντε αλλαγές

Την επιστροφή στα τρίποντα που θα την ανεβάσει σκαλοπάτι στον βαθμολογικό πίνακα ψάχνει η ΑΕΚ στο εκτός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΛ για τη 15η αγωνιστική.

Σε πέντε αλλαγές προχώρησε ο προπονητής των Λαρνακέων Ιμανόλ Ιδιάκεθ σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα πρωταθλήματος με την Ομόνοια, καθώς Σαμπορίτ, Χάιρο, Πονς, Αμίν και Καμπρέρα πήραν τις θέσεις των Ρομπέρζ, Γκαρσία, Ιβάνοβιτς, Ρούμπιο και Μπάγιτς.

Σε σχέση με τον ευρωπαϊκό αγώνα της Πέμπτης με τη Σκέντιγια οι αλλαγές είναι τέσσερις (Σαμπορίτ, Χάιρο, Μιραμόν, Λέδες αντί Ρομπέρζ, Γκαρσία, Σουάρεθ και Ιβάνοβιτς).

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Εκπολό, Σαμπορίτ, Μιλίτσεβιτς, Χάιρο, Μιραμόν, Λέδες, Πονς, Ναούμ, Αμίν, Καμπρέρα.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Παρασκευά, Δημητρίου, Ιωάννου, Ιβάνοβιτς, Ρούμπιο, Μπάγιτς, Γκαρσία, Ανγκιέλσκι, Ρομπέρζ, Ενρίκε.