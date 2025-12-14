ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος αλλά ο πατέρας του»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Δικηγόρος Τσιτσιπά: «Δεν οδηγούσε ο Στέφανος αλλά ο πατέρας του»

Ο δικηγόρος του Στέφανου Τσιτσιπά εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με το περιστατικό με τη Lotus που έτρεχε με 210χλμ στην Αττική Οδό.

Ο Απόστολος Τσιτσιπάς, πατέρας και προπονητής του Στέφανου, και όχι ο ίδιος ο τενίστας ήταν ο οδηγός στη Lotus που έτρεχε με 210χλμ στην Αττική Οδό τον Σεπτέμβριο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο δικηγόρος του. «Ουδέποτε ζητήθηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά να επιδείξει άδεια ικανότητας οδήγησης που νοµίµως κατέχει», ξεκαθάρισε.

Η δήλωση του δικηγόρου:

«Ως πληρεξούσιος δικηγόρος του διεθνούς φήµης τενίστα Στέφανου Τσιτσιπά, αναφορικά µε τροχονοµική παράβαση η οποία φέρεται να έλαβε χώρα την 24/09/2025 και η οποία αναίτια έλαβε απερίγραπτα µεγάλη δηµοσιότητα, µε αναπαραγωγή πλήθους ψευδών ειδήσεων και σχολίων από αδιευκρίνιστες πηγές, µε σκοπό την παντελώς αδικαιολόγητη και, επί του παρόντος, ακατανόητη επίθεση στο πρόσωπο ενός αθλητή που έχει µόνο προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο και στη χώρα του, δηλώνονται τα ακόλουθα:

Οι αναγκαίες εξηγήσεις και διευκρινίσεις έχουν δοθεί, αποκλειστικά και προσηκόντως στις αρµόδιες αστυνοµικές αρχές, οι οποίες µέχρι σήµερα έχουν επιδείξει υποδειγµατική συµπεριφορά . Τα δε περιθώρια που τάσσει ο νόµος είναι απολύτως σαφή και δεν χρήζουν περαιτέρω δηµόσιων εξηγήσεων.

Δυστυχώς, τα πραγµατικά γεγονότα δεν δύνανται να επιβεβαιώσουν ούτε να θρέψουν τη χαιρεκακία ορισµένων.

Τα γεγονότα έχουν ως εξής:

i. Ουδέποτε ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπήρξε οδηγός του εν λόγω οχήµατος. Αν και είναι ιδιοκτήτης αυτού, την επίµαχη ηµέρα το είχε παραχωρήσει στον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά, και συνεπώς ουδέποτε κατελήφθη να οδηγεί ή να προκαλεί οποιοδήποτε είδους ατύχηµα.

ii. Ουδέποτε ζητήθηκε από τον Στέφανο Τσιτσιπά να επιδείξει άδεια ικανότητας οδήγησης που νοµίµως κατέχει. Αµέσως µόλις έλαβε γνώση της βεβαίωσης της παράβασης και εντός της προβλεπόµενης εκ του νόµου προθεσµίας, προέβη σε όλες τις νόµιµες ενέργειες για τη γνωστοποίηση του πραγµατικού οδηγού του οχήµατος, προκειµένου η παράβαση να βεβαιωθεί στο πρόσωπο που πράγµατι την τέλεσε.

Ο δε πραγµατικός οδηγός του οχήµατος, ήτοι ο πατέρας του, Απόστολος Τσιτσιπάς, προσήλθε αµέσως ενώπιον των αρµόδιων αρχών, προκειµένου να του επιβληθούν οι προβλεπόµενες από τον νόµο κυρώσεις, αποδέχθηκε εξίσου άµεσα την ευθύνη που αναλογούσε στην πράξη του, προσκοµίζοντας συγχρόνως όλα τα απαιτούµενα εκ του νόµου έγγραφα, τα οποία αποδεικνύουν ρητά, ακλόνητα και αναµφίβολα ότι εκείνος ήταν ο οδηγός του οχήµατος κατά την ανωτέρω ηµεροµηνία.

Εν κατακλείδι, η απολύτως σύννοµη συµπεριφορά του Στέφανου Τσιτσιπά και της οικογενείας του είναι αδιαµφισβήτητη. Ως εκ τούτου, καλούνται όσοι έχουν προβεί σε ανακριβείς ή συκοφαντικές αναφορές να ανακαλέσουν, ή τουλάχιστον να επιδεικνύουν τη δέουσα επιφύλαξη, προκειμένου να μην συνεχίζεται η αδικαιολόγητη προσβολή της προσωπικότητας και της φήµης ενός ανθρώπου που έχει τιµήσει την Ελλάδα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό».

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οδοστρωτήρας η ΑΕΚ στο Αγρίνιο!

Ελλάδα

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Μπεργκ για ΑΕΚ, Ραπίντ, Νεοφύτου και Εβάντρο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Ντουμπόφ, Γεωργίου και Καρσέδο στα επίσημα

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Πραστίτης: «Μόνοι απέναντι σε όλους»

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

LIVE: ΕΝΠ - Πάφος 0-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πήρε το ντέρμπι ο Άγιαξ και ανεβαίνει...

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπερδεμένη ΑΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Παλικάρι στο ΓΣΠ!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Β' Κατηγορία: Τέρματα από αγώνες της 12ης αγωνιστικής

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

LIVE: Απόλλων - Άρης 0-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Κωστή: «Ο Ολυμπιακός έχει DNA πρωταθλητισμού»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Μαρτίνς: «Απογοητευτικό αποτέλεσμα, πιο απογοητευτική η εικόνα του πρώτου μέρους»

ΑΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η ισοπαλία στο ΓΣΠ ανάμεσα στον Ολυμπιακό και την ΑΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Χάαλαντ και Φόντεν «σκότωσαν» την Κρίσταλ Πάλας και η Σίτι κρατά επαφή με την Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ολυμπιακός των εννιά παικτών έστησε μπλόκο στην ΑΕΛ!

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Διαβαστε ακομη