Με τρεις αλλαγές η ενδεκάδα της ΑΕΛ κόντρα στην ΑΕΚ

Με στόχο να επιστρέψει στις νίκες και να πιάσει ξανά στην έκτη θέση τον Απόλλωνα, η ΑΕΛ υποδέχεται την ΑΕΚ για τη 15η αγωνιστική, στο τελευταίο της παιχνίδι για το 2025.

Ο προπονητής της ομάδας της Λεμεσού προχώρησε σε τρεις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, καθώς έδωσε φανέλα βασικού στους Κέλερ, Φιλιώτη και Ζντραφκόφσκι, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Ιμανισίμουε, ΜΙλοσάβλιεβιτς και Μακρή.

Η ενδεκάδα της ΑΕΛ: Οτσόα, Κονσεϊσάο, Κέλερ, Μπογκντάν, Στεφάνοβιτς, Φιλιώτης, Ζντραφκόφσκι, Γκλάβσιτς, Ζόκε, Νατέλ, Σινγκ.

Στον πάγκο βρίσκονται οι Κυριάκου, Κεραυνός, Φραντζής, Παπαφώτης, Ζράντι, Χριστοδούλου, Μιλοσάβλιεβιτς, Μακρής, Γουίλερ, Φορεστιέρι, Παναγή.