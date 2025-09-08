«Καθάρισε» τον Σίνερ κι ανέβηκε στην κορυφή των ΗΠΑ και του κόσμου ο Αλκαράθ

Ο νέος «βασιλιάς» των ΗΠΑ ονομάζεται Κάρλος Αλκαράθ. O Ισπανός τενίστας, Νο 2 της ATP, νίκησε 3-1 σετ (6-2, 3-6, 6-1, 6-4) το Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης, Γιανίκ Σίνερ, στον τελικό του US Open ανδρών και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιό του στο αμερικανικό Grand Slam, φτάνοντας τα έξι συνολικά στην καριέρα του στα τέσσερα κορυφαία major, από τα οποία του λείπει πλέον μόνο το Αυστραλιανό Open, και φτάνοντας τα δύο φετινά μετά και την κατάκτηση του Roland Garros. Ετσι,θα ανέβει στην κορυφή της κατάταξης μετά από δύο ολόκληρα χρόνια.

Ο Αλκαράθ στη δεύτερη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε για break πήρε προβάδισμα στο πρώτο σετ, το οποίο εκμεταλλεύτηκε στο επόμενο game (2-0). Ο Σίνερ χάλασε για λίγο τον ρυθμό του Ισπανού, αλλά δεν μπόρεσε να πάρει πίσω το break. Ο Αλκαράθ διατήρησε το σερβίς του και στο έβδομο game έκανε ακόμη ένα break για το 6-2.

Στην έναρξη του δεύτερου σετ, ο Αλκαράθ απειλούσε τον Σίνερ στο σερβίς του. Ο Ιταλός "έσβησε" το break point και πήρε προβάδισμα με 1-0 και στο τέταρτο game δεν επέτρεψε στον αντίπαλό του να πάρει πόντο στο σερβίς του για το 3-1. Ο Σίνερ διατήρησε το σερβίς του χωρίς ν' απειληθεί και, κάνονας λιγότερα λάθη, έφτασε στο 6-3.

Στο τρίτο σετ, ο Αλκαράθ ανέκτησε τον ρυθμό του και με εκπληκτικά χτυπήματα έκανε σερί 5-0 και δύο breaks. Αν κι ο Σίνερ σταμάτησε το σερί του Ισπανού, στο έβδομο game ο Αλκαράθ έφτασε στο 6-1.

Το τέταρτο σετ ξεκίνησε με τον Σίνερ στο σερβίς να προσπαθεί να "σβήσει" διπλό break point του Αλκαράθ για το 1-0. O Ισπανός διατήρησε τα σερβίς και στο τρίτο break point «έσπασε» αυτό του Ιταλού για το 2-4. Στη συνέχεια, αμφότεροι κράτησαν το σερβίς τους και με τον Αλκαράθ να σερβίρει για το 6-4, χάνοντας μόνο δύο championship points.