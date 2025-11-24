Stoiximan: Ενισχυμένες αποδόσεις σε ΕΝΥ-Ακρίτας & Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Έβερτον

Το κείμενο που ακολουθεί είναι πληρωμένη διαφήμιση εκ μέρους της Stoiximan Cyprus | 18+ | Παιχνίδι είναι, θέλει όρια | https://safergambling.gov.cy/ | Η Stoiximan κατέχει άδεια Κλάσης Β’ από την ΕΑΣ με αριθμό B018

Η δράση στα ευρωπαϊκά γήπεδα συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και η Stoiximan, προσφέρει Ανταγωνιστικές και Ενισχυμένες Αποδόσεις στους φίλους του στοιχήματος για τους αποψινούς αγώνες της Cyprus League by Stoiximan και της Premier League.

Στις 19:00, στο στάδιο Αμμόχωστος, η Ένωση Νέων Ύψωνα υποδέχεται τον Ακρίτα Χλώρακας, σε μια αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής του κυπριακού πρωταθλήματος. Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των γηπεδούχων σε απόδοση 1.97, την ισοπαλία στα 3.79 και το «διπλό» των φιλοξενούμενων στα 4.37. Όσον αφορά τις ειδικές επιλογές, το ισόπαλο πρώτο ημίχρονο δίνεται στα 2.10, ενώ το ενδεχόμενο να σκοράρουν και οι δύο ομάδες στο πρώτο ημίχρονο προσφέρεται στα 4.35.

Η βραδιά συνεχίζεται στις 22:00 με τη μεγάλη αναμέτρηση της Premier League, όπου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξενεί την Έβερτον στο «Όλντ Τράφορντ». Η Stoiximan προσφέρει τη νίκη των «κόκκινων διαβόλων» σε απόδοση 1.82, την ισοπαλία στα 4.13 και την επικράτηση των «εφοπλιστών» στα 4.79. Στις Ενισχυμένες Αποδόσεις, ξεχωρίζει η επιλογή του Μπρούνο Φερνάντες να σκοράρει, με απόδοση 4.50.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

