Αποκλεισμός από το Σινσινάτι για τον Τσιτσιπά

Δεν θα συνεχίσει την πορεία του στο τουρνουά τένις του Σινσινάτι ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Ο 25χρονος άσος έχασε 1-2 σετ (7-6, 3-6-, 4-6) με ανατροπή από τον Γάλλο Μπενζαμέν Μπονζί, στο πλαίσιο του τρίτου γύρου του τουρνουά τένις του Σινσινάτι κι έμεινε εκτός των «16» της διοργάνωσης.

Ο 29χρονος Γάλλος (Νο 63 της ATP) χρειάστηκε δυόμιση ώρες για να αφήσει τον Έλληνα σταρ χωρίς δεύτερη σερί νίκη από τον περασμένο Απρίλιο.

Ο αγώνας διεκόπη για αρκετή ώρα λόγω πτώσης τάσης του ρεύματος την ώρα που ο Τσιτσιπάς προηγούταν 1-0 σετ και φάνηκε πως η ώρα αναμονής μέχρι την επανέναρξη τον κούρασε περισσότερο ψυχολογικά σε σχέση με τον αντίπαλό του.

Ο Τσιτσιπάς υπέπεσε σε πολλά αβίαστα λάθη (43 έναντι 31) και σέρβιρε με μέτρια ποσοστά, αλλά είχε μεγάλο θέμα και στις επιστροφές του. Έτσι, όταν ο Μπονζί πήρε προβάδισμα με μπρέικ στο δεύτερο και το τρίτο σετ, ο 27χρονος άσος δεν μπόρεσε να τον απειλήσει και γνώρισε την ήττα.

Ο Έλληνας άσος έχει ακόμα ένα τεστ πριν το US Open, αφού θα αγωνιστεί την άλλη εβδομάδα στο Winston-Salem Open (ATP 250).

