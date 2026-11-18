Σε σούπερ κατάσταση ο 23χρονος Ισπανός (Νο.3), ξεπέρασε το εμπόδιο του Ντανίλ Μεντβέντεφ (Νο.5) με 6-2, 6-4 και έκανε το δύο στα δύο στην ιταλική πόλη, χωρίς να έχει χάσει ακόμα σετ.

Ο Κάρλος έχει πλέον 11 σερί νίκες στο tour, έχοντας κατακτήσει τίτλους σε Βιέννη και Παρίσι, και φιλοδοξεί να φύγει για πρώτη φορά νικητής από τη διοργάνωση.

Για την ώρα, πάντως, δεν έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο για τα ημιτελικά, καθώς περιμένει να δει τι θα κάνει ο Φράνσις Τιάφοου στο βραδινό ματς με τον Φλάβιο Κομπόλι.

Αν ο Αμερικανός νικήσει ή πάρει έστω ένα σετ, τότε ο Αλκαράθ θα κλείσει θέση στα ημιτελικά.

Ο Μενβέντεφ, από την πλευρά του, έχει τώρα ρεκόρ 1-1 και θέλει νίκη την τελευταία αγωνιστική απέναντι στον Τιάφοου.

SDNA.GR