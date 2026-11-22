Ασταμάτητος ο Ισπανός (Νο.3), λύγισε τον κορυφαίο τενίστα στον κόσμο με 6-2, 7-6(7) σε 2 ώρες και 2 λεπτά και κέρδισε το πρώτο ATP Finals στην καριέρα του.

Ήταν, μάλιστα, ο τρίτος διαδοχικός τίτλος του στο tour, αφού έφυγε νικητής και από Βιέννη-Παρίσι, φτάνοντας τα έξι τρόπαια για τη φετινή σεζόν. Ένα νούμερο σχεδόν απίστευτο, αφού ο νεαρός τενίστας έμεινε εκτός δράσης για σχεδόν πέντε μήνες, εξαιτίας ενός τραυματισμού στον καρπό!

Αν και μόλις 23 ετών, έχει ήδη κερδίσει 30 τίτλους, μεταξύ των οποίων επτά Grand Slams (με τίτλους σε όλες τις διοργανώσεις) και το ATP Finals, το οποίο δεν κατάφερε ποτέ να κατακτήσει ο σπουδαίος συμπατριώτης του Ράφα Ναδάλ! Eίναι ο τέταρτος στην ιστορία, μετά τους Άγκασι, Φέντερερ και Τζόκοβιτς που φτάνει σε Career Grand Slam+ATP Finals.

Τα μόνα μεγάλα τρόπαια που λείπουν από τη συλλογή του είναι το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο (έχει ένα αργυρό) και τα Masters σε Καναδά και Σανγκάη!

sdna.gr