ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

«Επεσε» στην 36η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ο Τσιτσιπάς

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Header Image

Η πρώτη δεκάδα:

  Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέβηκε ακόμη δύο σκαλοπάτια αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 36η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP).

Ο 27χρονος πρωταθλητής έχει 1.430 βαθμούς. Στο μεταξύ και ο Στέφανος Σακελλαρίδης υποχώρησε μια θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο 130 του κόσμου με 431 βαθμούς. Στην κορυφή της κατάταξης παραμένει ο Σάσα Ζβέρεφ.

Η πρώτη δεκάδα:

  1.  Αλεξάντερ Ζβέρεφ      (Γερμανία)  9.550 βαθμοί   2.  Γιανίκ Σίνερ          (Ιταλία)    9.450    3.  Κάρλος Αλκαράθ        (Ισπανία)   7.100   4.  Μπεν Σέλτον           (ΗΠΑ)       5.170   5.  Ντανίιλ Μεντβέντεφ    (Ρωσία)     3.820   6.  Φλάβιο Κομπόλι        (Ιταλία)    3.680   7.  Αρτουρ Φις            (Γαλλία)    3.625   8.  Φράνσις Τιαφόε        (ΗΠΑ)       3.390   9.  Άλεξ ντε Μινόρ        (Αυστραλία) 3.370  10.  Τέιλορ Φριτζ          (ΗΠΑ)       3.285 ...  34.  Στέφανος Τσιτσιπάς    (ΕΛΛΑΔΑ)    1.430 ... 129. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ)       431

 

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΤενις

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γιοβάνοβιτς: «Το ίδιο καλοί και στα δύο τελευταία ματς - Δικαιούται την ευκαιρία ο Κουτσουπιάς»

Eθνικές Ομάδες

|

Category image

Eίναι... καλά εκεί που είναι και το λέει

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Έπιασε δουλειά ενόψει Αρμενίας η Εθνική - Οριστικά εκτός ο Κακουλλής

Eθνική

|

Category image

Μάντζιος: «Είμαστε μέσα σε όλους τους στόχους - Από την πλευρά μας υπάρχει απεριόριστη πίστη στην ομάδα»

Eθνική

|

Category image

Χωρίς τον Γουόκαπ η Ντουμπάι BC στην Ελλάδα για τη μονομαχία με τον Ολυμπιακό

EUROLEAGUE

|

Category image

«Η Νάπολι σκέφτεται να λύσει πρόωρα το συμβόλαιο του Ντε Μπρόινε»

Serie A

|

Category image

ΑΠΟΕΛ: Ορίστηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση με φόντο την... επόμενη μέρα - Tα πέντε θέματα της ατζέντας

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ζοσέ Μουρίνιο, ο νικητής των πάγκων, πάνω απ΄ όλους

Άλλα Πρωταθλήματα

|

Category image

ΦΩΤΟ: Χαμογελαστοί οι διεθνείς στον Αρχάγγελο

Eθνική

|

Category image

Εθνική Ελλάδας: Το τρικ που σκέφτεται ο Τσάβι στον άξονα ενόψει της αναμέτρησης της γαλανόλευκης με τους οράνιε για το Nations League

Ευρωπαϊκές Διοργανώσεις

|

Category image

Χάνει Αντίνο με Ατρόμητο ο Παναθηναϊκός

Super League

|

Category image

«Μέλι» για Αντετοκούνμπο ο Κλέι Τόμπσον: «Πάντα θα σε βρει σε καλή θέση-Δεν είχε αυτό το σουτ στην αρχή»

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Ζημιά με Έσε: Επιβεβαίωση της κάκωσης - Τα δυο σενάρια για την περίοδο απουσίας του

Super League

|

Category image

Σαν... σπιρτόκουτο η εστία στο ΓΣΠ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Επίσημο: Στον πάγκο της Οβιέδο ο Ραούλ-Πρώτη προπονητική δουλειά εκτός Ρεάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη