«Επεσε» στην 36η θέση της παγκόσμιας κατάταξης ο Τσιτσιπάς

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέβηκε ακόμη δύο σκαλοπάτια αυτή την εβδομάδα και βρίσκεται πλέον στην 36η θέση της παγκόσμιας κατάταξης, σύμφωνα με τη νέα λίστα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η διεθνής ομοσπονδία τένις των ανδρών (ATP).

Ο 27χρονος πρωταθλητής έχει 1.430 βαθμούς. Στο μεταξύ και ο Στέφανος Σακελλαρίδης υποχώρησε μια θέση και βρίσκεται πλέον στο Νο 130 του κόσμου με 431 βαθμούς. Στην κορυφή της κατάταξης παραμένει ο Σάσα Ζβέρεφ.

Η πρώτη δεκάδα:

1. Αλεξάντερ Ζβέρεφ (Γερμανία) 9.550 βαθμοί 2. Γιανίκ Σίνερ (Ιταλία) 9.450 3. Κάρλος Αλκαράθ (Ισπανία) 7.100 4. Μπεν Σέλτον (ΗΠΑ) 5.170 5. Ντανίιλ Μεντβέντεφ (Ρωσία) 3.820 6. Φλάβιο Κομπόλι (Ιταλία) 3.680 7. Αρτουρ Φις (Γαλλία) 3.625 8. Φράνσις Τιαφόε (ΗΠΑ) 3.390 9. Άλεξ ντε Μινόρ (Αυστραλία) 3.370 10. Τέιλορ Φριτζ (ΗΠΑ) 3.285 ... 34. Στέφανος Τσιτσιπάς (ΕΛΛΑΔΑ) 1.430 ... 129. Στέφανος Σακελλαρίδης (ΕΛΛΑΔΑ) 431