Μία νέα υπόθεση ντόπινγκ στο χώρο του τένις ήρθε στο φως της δημοσιότητας. Ο Γάλλος Άρτουρ Ρίντερκνες αρνήθηκε να υποβληθεί σε αιφνιδιαστικό έλεγχο ντόπινγκ, με τις αρμόδιες αρχές του παγκόσμιου τένις να εξετάζουν την τιμωρία του, η οποία είναι πολύ πιθανο να φτάσει και στα τέσσερα χρόνια αποκλεισμού από τα court.

Tον περασμένο Ιούνιο, ο 31χρονος τενίστας, σύμφωνα με πληροφορίες της γαλλικής εφημερίδας L'Équipe, στη Βρετάνη της Γαλλίας, ήταν έτοιμος να αναχωρίσει από το σπίτι του για να προλάβει ένα τρένο, όταν ένας ελεγκτής της αρμόδιας αρχής, ITIA, εμφανίστηκε για να πάρει δείγμα του Ρίντερκνες για έλεγχο ντόπινγκ.

Ο Ρίντερκνες αρνήθηκε να περάσει τον έλεγχο λόγω της βιασύνης του να φύγει. Ο Γάλλος θεώρησε ότι οι αρχές θα το υπολογίσουν ως απουσία από τον έλεγχο (no-show). Όμως, αρχικά είχε υπάρξει σχετική ενημέρωση προς τον αθλητή ότι θα περάσει έλεγχο ντόπινγκ και εκείνος τον απέφυγε. Το γεγονός αυτό αποτελεί σοβαρή παραβίαση των κανονισμών και μπορεί να επιφέρει τον αποκλεισμό του από το τένις.

Σχετικά με την υπόθεση, μίλησε ο Γάλλος τενίστας, αμφισβητώντας την όποια κατηγορία εις βάρος της, ενώ ο Ρίντερκνες ζήτησε να εκδικαστεί η υπόθεση από ανεξάρτητο δικαστικό όργανο.

«Έχω ήδη ενημερώσει την ITIA ότι αμφισβητώ αυτή την κατηγορία και έχω ζητήσει η υπόθεση να εξεταστεί και να κριθεί από ανεξάρτητο δικαστήριο, όπως έχω το δικαίωμα. Είμαι βέβαιος ότι όταν η υπόθεση παρουσιαστεί στο ανεξάρτητο δικαστήριο, θα απαλλαγώ από αυτή την κατηγορία περί άρνησης υποβολής σε έλεγχο. Δεν έχω πάρει ποτέ απαγορευμένη ουσία και είμαι περήφανος για όσα έχω πετύχει στο επαγγελματικό τένις, αποκλειστικά μέσα από τη σκληρή δουλειά μου και πάντα με ακεραιότητα», ανέφερε ο Ρίντεκνες.

gazzetta.gr