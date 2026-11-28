Ο Μάρκο Νίκολιτς καταστρώνει τα πλάνα του για το αυριανό ντέρμπι της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ, έχοντας ξανά διαθέσιμο τον Κάιρινεν. Οι σκέψεις για τη μεσαία γραμμή και το δίλημμα στα άκρα της επίθεσης.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η προετοιμασία της ΑΕΚ για το μεγάλο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, που θα διεξαχθεί την Κυριακή (29/11, 21:00) στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η «Ένωση» στρέφει την προσοχή της στο πρωτάθλημα, μετά την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με την Κόμο στην Ιταλία, με τον Μάρκο Νίκολιτς να καταστρώνει τα πλάνα του για ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη βαθμολογική σημασία.Ο Σέρβος τεχνικός δεν θα βρίσκεται στον πάγκο της ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ, καθώς είναι τιμωρημένος, ωστόσο έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζει την ομάδα του για τις απαιτήσεις του ντέρμπι, εξετάζοντας τις διαθέσιμες επιλογές για το αρχικό σχήμα.

Μία από τις σημαντικότερες επιστροφές αφορά τον Ραζβάν Μάριν, ο οποίος δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής στο παιχνίδι με την Κόμο λόγω τιμωρίας και αναμένεται να βρεθεί ξανά στην ενδεκάδα.

Παράλληλα, αυξημένες είναι οι πιθανότητες να πάρει φανέλα βασικού και ο Κάαν Κάιρινεν, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει πρόβλημα τραυματισμού μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα της Φινλανδίας.

Ο Φινλανδός μέσος είχε μείνει εκτός από την αναμέτρηση με την Καλαμάτα, ωστόσο ταξίδεψε στην Ιταλία και πήρε χρόνο συμμετοχής απέναντι στην Κόμο, δείχνοντας ότι έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε.

Η τελευταία φορά που είχε ξεκινήσει βασικός ήταν στο παιχνίδι με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ πλέον συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες να αποτελέσει τον παρτενέρ του Μάριν στον άξονα της μεσαίας γραμμής.

Ένα από τα σημαντικότερα τακτικά ζητήματα που απασχολούν τον Νίκολιτς αφορά τα άκρα της επίθεσης, με τον Σέρβο προπονητή να εξετάζει το ενδεχόμενο διαφοροποιήσεων, προκειμένου να περιορίσει την επιθετική δραστηριότητα του ΠΑΟΚ.

Συγκεκριμένα, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά εξετάζεται για τη δεξιά πλευρά της μεσοεπιθετικής γραμμής και ο Μάρτιν Λόβρο Μάγερ για την αριστερή, σε μία επιλογή που θα μπορούσε να προσφέρει μεγαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στην επιθετική δημιουργία και την ανασταλτική λειτουργία.

Η συγκεκριμένη σκέψη συνδέεται και με την παρουσία του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ, καθώς στόχος της ΑΕΚ είναι να περιορίσει τη δημιουργία των Θεσσαλονικέων, χωρίς να χάσει την επιθετική της δυναμική.

Όσον αφορά την κορυφή της επίθεσης, τα δεδομένα είναι πιο ξεκάθαρα, καθώς οι Λούκα Γιόβιτς και Μπαρνάμπας Βάργκα συγκεντρώνουν τις περισσότερες πιθανότητες να αποτελέσουν το επιθετικό δίδυμο της «Ένωσης».

sport-fm.gr