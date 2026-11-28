Ο ΑΠΟΕΛ φιλοξενεί απόψε (18:00) την Krasava Ε.Ν.Υ., στοχεύοντας στη νίκη, την 5η στα τελευταία οκτώ παιχνίδια. Οι γαλαζοκίτρινοι είναι το απόλυτο φαβορί της αναμέτρησης, παρόλα αυτά θα πρέπει να το αποδείξουν στον αγωνιστικό χώρο. Κανένα παιχνίδι δεν κερδίζεται μόνο με τη φανέλα. Οι παίκτες λοιπόν του Νίκου Παπαδόπουλου οφείλουν να προσεγγίσουν την αναμέτρηση με τη μέγιστη σοβαρότητα, εάν θέλουν να μην αντιμετωπίσουν δυσάρεστες εκπλήξεις. Άλλωστε, ο αντίπαλος, όντας στην τελευταία θέση της βαθμολογίας δεν έχει τίποτα να χάσει αγωνιζόμενος στην έδρα μίας μεγάλης ομάδας. Κι αυτό αυτόματα τον καθιστά πολύ επικίνδυνο.

Κοιτάζοντας πάντως το πρόγραμμα των γαλαζοκιτρίνων, μπορεί κανείς να αντιληφθεί τη μεγάλη ευκαιρία που δίνεται για να χτιστεί ένα μίνι σερί τριών νικών. Μετά το παιχνίδι με την Krasava Ε.Ν.Υ, ακολουθούν οι αναμετρήσεις με Καρμιώτισσα και Ολυμπιακό. Πρόκειται για τρεις αντιπάλους παρόμοιας δυναμικής, τους οποίους μπορεί να κερδίσει ο ΑΠΟΕΛ.

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, ο Ζόαν Σάστρε δεδομένα θα επιστρέψει στο αρχικό σχήμα καλύπτοντας το δεξί άκρο της άμυνας με την προετοιμασία να έχει ολοκληρωθεί χθες χωρίς κάποιο απρόοπτο. Η αποστολή των γαλαζοκιτρίνων αναμένεται να ανακοινωθεί λίγο πριν το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα υπάρχει πιθανότητα να δούμε τον Τζούρισιτς στο αρχικό σχήμα, μιας και ο Σέρβος ήταν αρκετά καλός στο παιχνίδι με την Ομόνοια. Εάν ο Ελλαδίτης προπονητής τον επιλέξει στην εντεκάδα, τότε υπάρχει πιθανότητα να μείνει ο Μπάρακ στον πάγκο καθώς οι Ντάλσιο και Μπακασέτας δεν βγαίνουν από την εντεκάδα.