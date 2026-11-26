Οι διοργανωτές του Australian Open ανακοίνωσαν (26/11)-όπως αναμενόταν- ότι ο Γιανίκ Σίνερ, Νο2 στην παγκόσμια κατάταξη ATP, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο δεξί γόνατο την Τρίτη (24/11), δεν θα συμμετάσχει στο τουρνουά τον Ιανουάριο

«Βρισκόμαστε σε τακτική επικοινωνία με την ομάδα του Γιανίκ, η οποία επιβεβαίωσε ότι δεν θα δώσει το «παρών» στο Australian Open τον Ιανουάριο, μετά την πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε», ανέφερε σε δήλωσή του προς το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ο διευθύνων σύμβουλος της Tennis Australia, Άντριου Άμπντο.