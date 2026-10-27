Aποκλεισμός στον πρώτο γύρο του Τόκιο για την Σάκκαρη

Πρόωρα ολοκληρώθηκε η παρουσία της Μαρίας Σάκκαρη στο τουρνουά του Τόκιο (WTA 500). Η 31χρονη Ελληνίδα τενίστριας ηττήθηκε από την Γιούλια Πουτιντσέβα με 6-4, 3-6, 6-1 μετά από μάχη δυόμισι ωρών.

Η Σάκκαρη, που χθες ανέβηκε στο Νο30 της παγκόσμιας κατάταξης, προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο γκέιμ, αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη και το έχασε με 6-4. Στο δεύτερο αντέδρασε και ισοφάρισε με 6-3, αλλά στο τρίτο όλα πήγαν στραβά και η 31χρονη Καζάκα (Νο67) κυριάρχησε με 6-1 κλείνοντας ραντεβού στον γύρο των «16» με το νούμερο 1 του κόσμου, την Έλενα Ριμπάκινα.

Επόμενος και τελευταίος για τη φετινή σεζόν σταθμός για την Σάκκαρη είναι το τουρνουά του Χονγκ Κονγκ (2-8/11).

sport-fm.gr