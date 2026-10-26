Τσιτσιπάς: «Πλέον είμαι πιο πειθαρχημένος»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς τους τελευταίους μήνες άλλαξε την προπονητική του ομάδα, αφού διέκοψε την όποια συνεργασία με τον πατέρα του, Απόστολο Τσιτσιπά. Πλέον αγωνίζεται με προπονητή τον Πατρίκ Μουράτογλου και την ομάδα του. Μετά τον αποκλεισμό του από τα ημιτελικά του Almaty Open, ο Έλληνας τενίστας μίλησε για τις αλλαγές που βλέπει στον εαυτό του και την καθημερινότητά του υπό τις οδηγίες του νέου κόουτς, ενώ άφησε και αιχμές και για την προηγούμενη ομάδα του.

Ο 28χρονος τενίστας, αρχικά, ανέφερε: «Μου επιτρέπουν να έχω μια πιο πειθαρχημένη ζωή, με περισσότερη δομή στην καθημερινότητά μου. Αισθάνομαι ότι αυτό που μου έλειπε στο παρελθόν ήταν ακριβώς αυτή η οργάνωση, το Almaty Open. Δεν υπήρχε ένα πρόγραμμα που να εξηγεί γιατί κάναμε συγκεκριμένα πράγματα και γιατί δουλεύαμε προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Ένιωθα ότι μερικές φορές τα πράγματα γίνονταν κάπως τυχαία σε σχέση με τους προσωπικούς μου στόχους».

Σχετικά με τις αλλαγές που βλέπει στον εαυτό του και την καθημερινότητά του με την νέα του ομάδα, ο Τσιτσιπάς δήλωσε: «Τους τελευταίους δύο μήνες έχω αρχίσει να ξυπνάω νωρίς. Αυτό δεν συνέβαινε παλιότερα, ίσως και ποτέ στην καριέρα μου. Πριν ξυπνούσα αργότερα, όχι επειδή έβγαινα τα βράδια, αλλά επειδή η δημιουργικότητά μου και το μυαλό μου ενεργοποιούνταν περισσότερο τις βραδινές ώρες».

«Έχω γίνει μια πιο πειθαρχημένη εκδοχή του εαυτού μου. Το μυαλό μου είναι πλέον πολύ πιο οργανωμένο και υπάρχει περισσότερη πειθαρχία και απλότητα στον τρόπο που διαχειρίζομαι τις δραστηριότητές μου, εντός και εκτός γηπέδου», συμπλήρωσε ο Έλληνας πρωταθλητής, Νο.33 στο κόσμο.

gazzetta.gr